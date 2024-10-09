Φλόριντα: Εντυπωσιακά δορυφορικά πλάνα καταγράφουν την «επέλαση» του τυφώνα Milton

Το μονοπάτι της καταστροφής… Την «επέλαση» του τυφώνα Μίλτον καταγράφουν δορυφορικά πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Ο άνεμος του τυφώνα Milton έχει μέγιστη ταχύτητα 145 μιλίων την ώρα (230 χιλιόμετρα την ώρα) καθώς κινείται πάνω από τα ζεστά νερά του Κόλπου του Μεξικού στη Φλόριντα.

Διακρίνονται το κεντρικό μάτι του τυφώνα, ο δακτύλιος γύρω από το μάτι όπου πνέουν οι ισχυρότεροι άνεμοι, γνωστός ως το τοίχωμα του ματιού, και οι ζώνες βροχής. Η καταιγίδα βρισκόταν στα όρια της μητροπολιτικής περιοχής του κόλπου της Τάμπα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατ. άνθρωποι,

Satellite footage capture the powerful path of Hurricane Milton ⤵️



Hurricane Milton packs maximum sustained winds of 145 miles per hour (230 kilometers per hour) as it moves over the warm waters of the Gulf of Mexico pic.twitter.com/THxy9v5fiq — Anadolu English (@anadoluagency) October 9, 2024

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Οι προειδοποιητικές ενημερωτικές αναφορές για την καταιγίδα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της δυτικής ακτής της Φλόριντα και ένα μεγάλο μέρος της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής ακτής. Πρόκειται για μια περιοχή που πιάνει την ακτογραμμή μεταξύ Τάμπα και Φορτ Μάγιερς.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο δήμαρχος της Τάμπα Τζέιν Κάστορ, προειδοποίησαν τους κατοίκους που βρίσκονται σε ζώνες εκκένωσης να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλιώς κινδυνεύουν να πεθάνουν. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τον τυφώνα ως καταστροφικό και επικίνδυνο, και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της πενταβάθμιας κλίμακας Saffir-Simpson.

