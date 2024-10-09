Αεροσκάφος τύπου A350 των Τουρκικών Αερογραμμών πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση, όταν ο κυβερνήτης του Ιλτσεχίν Πεχλιβάν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και τελικά κατέληξε.

Η πτήση της Turkish Airlines είχε απογειωθεί από το Σιάτλ των ΗΠΑ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας, Γιαχία Ουστούν, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μετά τις πρώτες ιατρικές βοήθειες που παρασχέθηκαν στον πιλότο, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν, το πλήρωμα στο κόκπιτ, το οποίο αποτελείτο από έναν κυβερνήτη και έναν συγκυβερνήτη, αποφάσισε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση. Δυστυχώς, ο κυβερνήτης μας πέθανε πριν από την προσγείωση».

Ο Πεχλιβάν εργαζόταν στην Turkish Airlines από το 2007 και ήταν 59 ετών.

Στις 8 Μαρτίου του 2024 είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας σε Ιατρικό Κέντρο της Αεροπορίας, οι οποίες δεν έδειξαν κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας που θα του απαγόρευε να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Η πτήση εξετράπη για τη Νέα Υόρκη και έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι επιβάτες να επιστρέψουν από εκεί στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

