Ένας 33χρονος αεροσυνοδός, ένας από τους μόλις δύο επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος της Jeju Air στη Νότια Κορέα που σκότωσε 179 ανθρώπους, είναι ξύπνιος και μιλά με το ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με αξιωματούχο του νοσοκομείου.

Ο επιζών, ο οποίος αναγνωρίστηκε με το επώνυμό του, Λι, είπε στους γιατρούς ότι είχε «ήδη διασωθεί» όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το «πύρινο» δυστύχημα της Κυριακής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Muan, δήλωσε ο Ju Woong, διευθυντής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ewha Womans της Σεούλ, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα Δευτέρα.

Ο Λι και μια άλλη αεροσυνοδός στο Jeju Air Flight 7C2216, η οποία αναγνωρίστηκε με το επώνυμό της, Κου, ήταν οι μόνοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος που επέζησαν από αυτό που οι αρχές είπαν ότι ήταν το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα της Νότιας Κορέας εδώ και δεκαετίες και ένα από τα χειρότερα στην ιστορία της αεροπορίας.

Η 25χρονη Κου φέρεται να είναι σε σταθερή κατάσταση σε διαφορετικό νοσοκομείο από αυτό όπου νοσηλεύεται ο Λι. Η Κου υπέστη τραύματα στον αστράγαλο και το κεφάλι της, είπε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Το ιατρικό προσωπικό που τη νοσηλεύει αρνήθηκε να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την κατάστασή της.

Ο Τζου είπε ότι ο Λι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας για πολλαπλά κατάγματα. Είπε ότι ο Λι είναι «πλήρως σε θέση να επικοινωνήσει».

«Δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη απώλειας μνήμης ή κάτι τέτοιο», είπε ο Ju. Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι ο Λι είναι υπό ειδική φροντίδα λόγω της πιθανότητας ολικής παράλυσης. Επίσης είπε ότι δεν ρώτησε τον Λι για τις λεπτομέρειες της συντριβής, καθώς πίστευε ότι δεν θα ήταν καλό για την ανάρρωση του ασθενούς.

Ο Λι μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στο Mokpo πριν μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ewha Womans της Σεούλ.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί τοπική ώρα την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Muan αφού ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έδωσε άδεια στο πλήρωμα πτήσης να προσγειωθεί σε διάδρομο από νότο προς βορρά, σύμφωνα με επίσημο χρονοδιάγραμμα του κορεατικού Υπουργείου Χερσαίων Υποδομών και Μεταφορές.

Τρία λεπτά αργότερα, ο πύργος ελέγχου πτήσης εξέδωσε προειδοποίηση για ενδεχόμενο χτύπημα πτηνών, δήλωσε το υπουργείο Μεταφορών. Περίπου δύο λεπτά μετά από αυτή την προειδοποίηση, ένας πιλότος έστειλε σήμα κινδύνου. Το αεροπλάνο ανέβηκε και έκανε στροφή 180 μοιρών πριν κατέβει από τη βόρεια πλευρά, προσγειώθηκε και χτύπησε σε τοίχο στις 9:03 π.μ., ανέφερε το υπουργείο.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-800, γλίστρησε κατά μήκος ενός διαδρόμου, προσέκρουσε σε τοίχο και τυλίχτηκε στις φλόγες, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 181 άτομα.

Η επίσημη αιτία της συντριβής βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροπορίας και Σιδηροδρόμων της Νότιας Κορέας.

