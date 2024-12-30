Μια σειρά από θανατηφόρους κυκλώνες προκάλεσε ανεμοστρόβιλους στα νότια και στα νοτιοανατολικά των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και καταστρέφοντας σπίτια και σχολεία. Οι καταιγίδες και οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις ταξιδιών διακοπών σε ορισμένα αεροδρόμια.

Στον Μισισιπή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν καθώς ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την πολιτεία, ανακοίνωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης Tate Reeves (R), προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχασαν το ρεύμα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Οι νεκροί εντοπίστηκαν στις κομητείες Lowndes και Adams, είπε, ενώ τραυματισμοί σημειώθηκαν στις κομητείες Franklin, Simpson και Wayne.

Στο Τέξας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν χωρίς να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους μετά από ανεμοστρόβιλο που έπληξε τις περιοχές του Λίβερπουλ και του Χίλκρεστ Βίλατζ, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπραζόρια το Σάββατο. Και οι δύο περιοχές είναι λιγότερο από 72 χλμ νότια του Χιούστον.

Το θύμα, μια 48χρονη γυναίκα, βρισκόταν στο σπίτι της όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος και αργότερα βρέθηκε πεταμένη περίπου 30,4 μέτρα μακριά από την κατοικία της, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Βίντεο που μεταδόθηκε από ειδησεογραφικά δίκτυα έδειξαν σπασμένα παράθυρα και μια μερικώς σκισμένη στέγη σε τουλάχιστον ένα σπίτι, καθώς και μια κατεστραμμένη παιδική χαρά σε ένα δημοτικό σχολείο, όπου οι χώροι του ήταν γεμάτοι ερείπια.

Βίντεο που προβλήθηκε από το δείχνει σχολικούς υπολογιστές και έπιπλα να ξεχύνονται από την πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Walt Disney στην πόλη Alvin, όπου ένας ανεμοστρόβιλος κατέρριψε τοίχους. Ακόμη, κατέρρευσε εν μέρει την οροφή του κτιρίου.

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές του Τέξας, συμπεριλαμβανομένης της κομητείας East Montgomery, βόρεια του Χιούστον.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ένας 70χρονος άνδρας στην κομητεία Iredell έχασε επίσης τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε στο φορτηγό του ενώ οδηγούσε σε δυνατή βροχή, ανέφερε το θυγατρικό του NBC WXII 12, επικαλούμενο την Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.

