Βελιγράδι: Φυλάκιση στους γονείς του εφήβου που σκότωσε 10 ανθρώπους σε σχολείο

Δικαστήριο του Βελιγραδίου καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 14,5 ετών τον πατέρα, και σε τρία χρόνια τη μητέρα, ενός εφήβου που πυροβόλησε και σκότωσε εννέα μαθητές και έναν φρουρό ασφαλείας στο σχολείο του στη σερβική πρωτεύουσα το 2023.

Ο δράστης της δολοφονίας, ένα αγόρι ηλικίας τότε 13 ετών, εισήλθε στο σχολείο του στις 3 Μαΐου 2023 οπλισμένος με ένα πιστόλι που είχε πάρει από τον πατέρα του προτού σκοτώσει δέκα ανθρώπους. Η ηλικία του την εποχή των γεγονότων τον καθιστά μη έχοντα ευθύνη από ποινική άποψη σύμφωνα με τη σερβική νομοθεσία, και κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των γονέων του.

"Ο κατηγορούμενος (ο πατέρας του δράστη) Βλαντίμιρ Κετσμάνοβιτς καταδικάζεται σε φυλάκιση 14 ετών και έξι μηνών επειδή διέπραξε τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα: σοβαρή βλάβη στη δημόσια ασφάλεια και αμέλεια και κακοποίηση ανηλίκου. Η κατηγορουμένη (η μητέρα) Μιλιάνα Κετσμάνοβιτς καταδικάζεται σε φυλάκιση τριών ετών για αμέλεια και κακοποίηση ανηλίκου", ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο.

Η πρωτόδικη ετυμηγορία δημοσιοποιήθηκε παρότι η δίκη, που διήρκεσε 11 μήνες, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών με απόφαση του δικαστηρίου.

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιβάλει στον πατέρα την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο νόμος. Είχε ζητήσει φυλάκιση 12 ετών για τον Βλαντίμιρ Κετσμάνοβιτς για "σοβαρό ποινικό αδίκημα κατά της δημόσιας ασφάλειας" και τριών ετών για το αδίκημα της "αμέλειας και κακοποίησης ανηλίκου".

Σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, είχε εκπαιδεύσει τον γιο του στο χειρισμό όπλων, οδηγώντας τον τακτικά σε χώρο σκοποβολής. Είχε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

Για τη μητέρα του δράστη, τη Μιλιάνα Κετσμάνοβιτς, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών για "παραγωγή και κατοχή όπλων χωρίς άδεια" και τριών ετών για "αμέλεια και κακοποίηση ανηλίκου".

Ωστόσο απηλλάγη από το ποινικό αδίκημα της "παραγωγής και κατοχής όπλων χωρίς άδεια".

Η μητέρα του είχε υποβληθεί σε εξέταση γενετικού υλικού αφού το DNA της βρέθηκε πάνω σε μία από τις σφαίρες, όμως αφέθηκε ελεύθερη.

Η τραγωδία είχε προκαλέσει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας την αποπομπή αξιωματούχων και να σταματήσει η εξύμνηση της βίας και της κουλτούρας της μαφίας στα ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.