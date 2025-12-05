Η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα συνεχίζεται, καθώς ο επιχειρηματίας των κατασκευών και υποψήφιος της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα, υπέρ του οποίου έχει ταχθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέκτησε --οριακό-- προβάδισμα έναντι αντιπάλου του που ανήκει επίσης στη δεξιά, του Σαλβαδόρ Νασράλα.

Η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές αυτές σε έναν γύρο, που είχε διακοπεί το πρωί της Δευτέρας, ξανάρχισε την Τρίτη, καθώς αναφέρθηκαν «τεχνικά προβλήματα», που τροφοδότησαν υποψίες για νοθεία.

Χθες Πέμπτη, ο Νάσρι Ασφούρα ξεπέρασε τον Σαλβαδόρ Νασράλα.

Ο τελευταίος υποστήριξε μέσω X πως «αλγόριθμος άλλαξε τα δεδομένα», καταγγέλλοντας απάτη.

Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013 ) cambió los datos . Los 1,081,000 votos de @SalvaPresidente se los pusieron a Asfura y los 1,073,000 votos que tenía Asfura… — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 4, 2025

Με καταμετρημένο πλέον το 86,76% των ψήφων, ο κ. Ασφούρα, 67 ετών, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN), ερχόταν πρώτος χθες βράδυ με το 40,24%, έναντι 39,41% του κ. Νασράλα, 72 ετών, τηλεοπτικού παρουσιαστή και υποψηφίου του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), ανέφερε το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Το σίγουρο είναι πως οι ψηφοφόροι αποφάσισαν να τιμωρήσουν την αριστερά, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές του 2021 στη χώρα 11 εκατομμυρίων κατοίκων, από τις φτωχότερες στη Λατινική Αμερική. Η υποψήφια της παράταξης LIBRE, η Ρίξι Μονκάδα, δικηγόρος 60 ετών, παραμένει τρίτη, σχεδόν 20 μονάδες πίσω από τους δυο δεξιούς αντιπάλους της.

Η καταμέτρηση διακόπηκε μερικές ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων, που έφεραν τον κ. Ασφούρα να προηγείται με λίγες περισσότερες από πεντακόσιες ψήφους. Η εταιρεία ASD, αρμόδια για τη μετάδοση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, εξήγησε ότι το πρόβλημα στη μετάδοση των πρακτικών από τα εκλογικά τμήματα στον κεντρικό εξυπηρετητή οφειλόταν στον «υψηλό όγκο» των εγγραφών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αμέσως απείλησε την Ονδούρα πως θα «πληρώσει ακριβά», κατηγορώντας χωρίς αποδείξεις το CNE πως απεργαζόταν τέχνασμα για να «αλλάξει το αποτέλεσμα» των εκλογών.

Η μετάδοση των αποτελεσμάτων που ξανάρχισε την Τρίτη διακόπηκε για περίπου τρεις ώρες προχθές Τετάρτη για λόγους συντήρησης των συστημάτων.

«Τα μάτια όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας, είναι καρφωμένα στην Ονδούρα», προειδοποίησε ο αμερικανός υφυπουργός Κρίστοφερ Λαντάου.

Η εφορευτική επιτροπή χρειάζεται δέκα ημέρες για να διανείμει εκλογικό υλικό σ’ όλη τη χώρα. Η επιστροφή του απαιτεί ίσο χρονικό διάστημα.

«Θα ανακοινωθούν οριστικά αποτελέσματα», υποσχέθηκε η πρόεδρος του CNE, η Άνα Πάολα Χολ, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι αποστολές παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, που χαρακτήρισαν «δημοκρατική» την ατμόσφαιρα που επικράτησε την ημέρα των εκλογών, κάλεσαν τους υποψήφιους και τους πολίτες να παραμείνουν «ήρεμοι».

Πρώην πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, ο Αουγκούστο Αγκιλάρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διαδικασία ανακαταμέτρησης των ψήφων είναι κάτι «φυσιολογικό».

Η ανακήρυξη του νικητή θα γίνει στη βάση της καταμέτρησης των ψήφων με το χέρι σε πάνω από 19.000 εκλογικά τμήματα.

«Όταν ήμουν στο CNE, η ανακήρυξη του νικητή γινόταν 25 μέρες μετά» την ψηφοφορία, θύμισε ο κ. Αγκιλάρ.

Χαρακτήρισε φυσιολογική την ένταση στη χώρα εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. «Σε όλες τις χώρες, όταν το αποτέλεσμα είναι τόσο αμφίρροπο, υπάρχουν προβλήματα, διότι είναι πολύ δύσκολο για τον ηττημένο να αποδεχτεί το αποτέλεσμα», είπε.

Η ανεξαρτησία του CNE, τα πέντε μέλη του οποίου ορίζονται από τα μεγαλύτερα κόμματα, αμφισβητείται μόνιμα. Διαφορά ανάμεσα δυο μέλη και αλληλοκατηγορίες για απάτη καθυστέρησαν το εκλογικό χρονοδιάγραμμα.

Σύμβουλος που πρόσκειται στην παράταξη της αριστεράς στην εξουσία, ο Μάρλον Οτσόα, κατήγγειλε υποτιθέμενη «νοθεία» ενορχηστρωμένη κατ’ αυτόν από συναδέλφους του της δεξιάς «με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον». Μια σύμβουλος που ενεπλάκη αντέτεινε ότι ηχητικές καταγραφές που υποστήριζαν τις κατηγορίες δημιουργήθηκαν με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επενέβη, ανοικτά, στην τελική ευθεία της προεκλογικής κούρσας, καλώντας τους πολίτες της Ονδούρας να ψηφίσουν τον κ. Ασφούρα, κατ’ αυτόν τον «μόνο αληθινό φίλο της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων.

Κατόπιν απένειμε χάρη στον πρώην πρόεδρο και ηγέτη του PN Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), που καταδικάστηκε πέρυσι από την αμερικανική δικαιοσύνη να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια στη διακίνηση ναρκωτικών.

