Το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε χθες να επιτρέψει στο Τέξας να χρησιμοποιήσει νέο εκλογικό χάρτη, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί πως οι ρεπουμπλικάνοι θα εξασφαλίσουν περισσότερες έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται επιτυχία για την παράταξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με έξι ψήφους υπέρ έναντι τριών κατά —αντίστοιχα των συντηρητικών και των προοδευτικών μελών του—, το δικαστήριο ακύρωσε απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να ανασταλεί η χρήση του χάρτη αυτού διότι η κατανομή έγινε «με φυλετικά κριτήρια», κάτι που είναι παράνομο.

Η συντηρητική πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου πρόσαψε στο κατώτερο δικαστήριο ότι «αναμίχθηκε αδίκως» σε εκλογική εκστρατεία «προκαλώντας πολλή σύγχυση».

Η δικάστρια Ελένα Κέιγκαν, εξ ονόματος των τριών προοδευτικών, εξέφρασε τη διαφωνία της.

«Το δικαστήριο ανακοινώνει (...) ότι το Τέξας μπορεί να διεξαγάγει τις εκλογές της επόμενης χρονιάς βάσει χάρτη που πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφάνθηκε πως παραβιάζει οδηγίες μας που επαναλαμβάνονται συνεχώς για τη χρήση φυλετικών κριτηρίων στον προσδιορισμό των εκλογικών περιφερειών», στηλίτευσε.

Στην καρδιά της διένεξης βρίσκεται προαιώνια κομματική πρακτική για τη χάραξη των εκλογικών χαρτών, το λεγόμενο gerrymandering —το όνομα παραπέμπει στον άλλοτε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ (1813-1814) Έλμπριτζ Τζέρι—, που σημαίνει στην πράξη τη μετακίνηση των ορίων εκλογικών περιφερειών, ώστε να ευνοείται το κόμμα που κυβερνά την εκάστοτε πολιτεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποφανθεί το 2019 πως η χάραξη εκλογικών χαρτών δεν είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης. Ωστόσο παραμένει παράνομο να χαράσσονται εκλογικοί χάρτες με βάση φυλετικά κριτήρια. Κατά κανόνα, τα μέλη εθνικών μειονοτήτων ψηφίζουν μάλλον τους δημοκρατικούς και όχι τους ρεπουμπλικάνους.

Ο νέος εκλογικός χάρτης στο Τέξας εγκρίθηκε οριστικά τον Αύγουστο από το πολιτειακό κοινοβούλιο στην πελώρια συντηρητική πολιτεία του αμερικανικού Νότου.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ είχε ασκήσει δημόσια πίεση σε στελέχη της παράταξης να προχωρήσουν σε ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη ώστε να ενισχυθεί η οριακή πλειοψηφία του κόμματος στο Κογκρέσο στις εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Έτσι, περιφέρειες όπου πλειοψηφούν πολίτες με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική κι Αφροαμερικανοί, κι όπου επικράτησε η Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024, κατατμήθηκαν προτού ενσωματωθούν σε περιφέρειες που κέρδισε η δεξιά, ώστε να αποδυναμωθεί η ψήφος στους δημοκρατικούς. Με τον ελιγμό, οι ρεπουμπλικάνοι λογαριάζουν να κερδίσουν πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατόπιν προσφυγής Αφροαμερικανών και πολιτών με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, που χαρακτήρισαν τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη «μεροληπτικό», δικαστήριο ανέστειλε τον νόμο στα μέσα Νοεμβρίου και διέταξε τις αρχές του Τέξας να χρησιμοποιήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 τον προϋπάρχοντα, δηλαδή αυτόν των εκλογών του 2022 και του 2024.

«Υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις πως το Τέξας χάραξε τον (εκλογικό) χάρτη το 2025 με βάση φυλετικά κριτήρια», αποφάνθηκε.

Ανταποδίδοντας τη χάραξη νέου εκλογικού χάρτη στο Τέξας, οι δημοκρατικοί εξασφάλισαν την έγκριση μέσω δημοψηφίσματος στην Καλιφόρνια κειμένου με σκοπό η παράταξη να κερδίσει πέντε έδρες επιπλέον στην κάτω Βουλή, καθώς είναι ιστορικά κυρίαρχοι στην πολιτεία.

Οι ρεπουμπλικάνοι στην Καλιφόρνια, με την υποστήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την Παμ Μπόντι, προσέφυγαν με τη σειρά τους στα δικαστήρια εναντίον της χάραξης νέου εκλογικού χάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.