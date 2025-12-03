Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, απαλλάσσοντάς τον από την ποινή φυλάκισης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Χερνάντες καταδικάσθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 45 ετών επειδή βοήθησε ώστε να γίνει η Ονδούρα ένα «ναρκοκράτος», σύμφωνα με τους αμερικανούς εισαγγελείς, οι οποίοι είπαν ότι χρησιμοποίησε την προεδρία του για να διευκολύνει τους λαθρεμπόρους να μεταφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης.

Η κίνηση του Τραμπ, ο οποίος έχει αυτοαποκαλεστεί «αδίστακτος εχθρός» της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, κινδυνεύει να αποδυναμώσει την αξιοπιστία των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη δράση «ναρκεμπόρων» και έχει προκαλέσει δριμεία κριτική ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπονομεύει δεκαετίες προσπαθειών των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των διεθνών δικτύων ναρκωτικών, σχολιάζει το Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι απελευθέρωσε τον Ερνάντες σε απάντηση στις εκκλήσεις των κατοίκων της Ονδούρας και ότι ένιωθε «πολύ καλά» με την απόφαση. Υποστήριξε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ερνάντες είχε πέσει «θύμα κυνηγιού μαγισσών» από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, κατηγορώντας τον για υποκρισία, όταν ισχυρίζεται ότι ενέτεινε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ροής παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα απελευθέρωσε έναν άνδρα που καταδικάστηκε διότι έκανε χρήση του αξιώματός του για την υποστήριξη εμπόρων ναρκωτικών.

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας, δήλωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη του Ερνάντες απέδειξαν ότι ο πρώην πρόεδρος είχε «ενορχηστρώσει μια τεράστια συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών» που απέφερε εκατομμύρια δολάρια σε καρτέλ ναρκωτικών.

«Δεν πρόκειται για ενέργεια ενός προέδρου που προσπαθεί να κρατήσει την Αμερική ασφαλή από τα ναρκωτικά», είπε ο Ντέρμπιν.

Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τους κινδύνους των παράνομων ροών ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική ως δικαιολογία για μια σειρά θανατηφόρων αμερικανικών επιθέσεων σε σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, καθώς και τη συγκέντρωση ισχυρών ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Βενεζουέλα. Δημοκρατικοί και νομικοί έχουν επικρίνει τις επιθέσεις και έχουν αμφισβητήσει τη νομική τους δικαιολόγηση, σημειώνοντας ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 80 άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Ερνάντες, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2014 έως το 2022, είχε διοικήσει την Ονδούρα ως «ναρκοκράτος», καταχρώμενος την εξουσία του, ενώ έχει δεχθεί εκατομμύρια δολάρια σε δωροδοκίες από διακινητές για να προστατεύσει τις αποστολές κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ και να τροφοδοτήσει την άνοδό του στην πολιτική σκηνή της Ονδούρας. Ο Ερνάντες καταδικάστηκε από δικαστήριο του Μανχάταν τον Μάρτιο του 2024.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι επρόκειτο «μια από τις μεγαλύτερες και πιο βίαιες συνωμοσίες διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο» και ότι ο πρώην πρόεδρος χρησιμοποίησε την εξουσία του για να διευκολύνει την εισαγωγή περισσότερων από 400 τόνους κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

«Δεν είναι απλώς θέμα φήμης ή αξιοπιστίας. Η απονομή χάριτος στον Χουάν Ορλάντο Ερνάντες βλάπτει άμεσα τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Γουίλ Φρίμαν, μέλος του think tank Council on Foreign Relations.

Η Ονδούρα έγινε παγκόσμιος κόμβος για τις εξαγωγές κοκαΐνης μετά από ένα πραξικόπημα του 2009 που δημιούργησε πολιτική αστάθεια και επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να αποκτήσουν επιρροή. Η χώρα των περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων, που μαστίζεται από τη φτώχεια, μετατράπηκε σε ένα από τα πιο βίαια μέρη στον κόσμο, καθώς αντίπαλες ομάδες αγωνίζονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης κοκαΐνης.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ερνάντεζ, (2014-2022) εκατοντάδες χιλιάδες Ονδουριανοί διέφυγαν κατηγορίες για εκβιασμούς και βία (συμμοριών) μεταναστεύοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πολιτικός στόχος της κυβέρνησης Μπάιντεν»

Κατά την καταδίκη του, ο Ερνάντες υποστήριξε ότι οι διακινητές είχαν καταθέσει εναντίον του, επειδή είχε βοηθήσει στην έκδοσή τους από την Ονδούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ήταν μια πολιτική δίωξη από διακινητές ναρκωτικών και πολιτικούς», είπε τότε ο Ερνάντες, σύμφωνα με το αντίγραφο του δικαστηρίου.

Στη φυλακή, ο Ερνάντες έγραψε μια επιστολή στον Τραμπ στην οποία υποστήριξε ότι αποτέλεσε πολιτικό στόχο της κυβέρνησης Μπάιντεν, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αντιμετώπισε πολλαπλές διώξεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν και ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες είχαν πολιτικά κίνητρα.

Ο δικηγόρος του Ερνάντες, Ρενάτο Στάμπιλε, δήλωσε στο Reuters ότι η υπόθεση εναντίον του Ερνάντες βασίστηκε στις αδύναμες μαρτυρίες «ανθρώπων που έκοψαν κεφάλια ανθρώπων, ανθρώπων που έκοψαν μέλη σώματος».

«Νομίζω ότι ότι ο Πρόεδρος Ερνάντες ήταν απόλυτα σύμφωνος με την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ. Και νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ το συνειδητοποίησε αυτό. Και συνειδητοποίησε επίσης ότι επρόκειτο για μια άδικη δίωξη και δεν του άρεσε αυτό που είδε», είπε ο Στάμπιλε.

Ο Στάμπιλε είπε ότι ο Ερνάντεζ βρισκόταν ακόμα στις ΗΠΑ και δεν ήταν ασφαλές γι' αυτόν να επιστρέψει στην Ονδούρα, επικαλούμενος τον κίνδυνο πιθανής δολοφονίας του από μέλη του καρτέλ.

70 χάριτες σε 10 μήνες

Ο Τραμπ έχει ασκήσει την εξουσία του για απονομές χάριτος με τρόπους που κανένας σύγχρονος πρόεδρος δεν έχει κάνει. Αφού εξέδωσε 70 χάριτες τους πρώτους 10 μήνες της δεύτερης θητείας του, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των χάριτων που εξέδωσαν οι προκάτοχοί του, του 21ου αιώνα.

Ο Τραμπ υπέγραψε την απονομή χάριτος στον Ερνάντες τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών τον άφησε ελεύθερο από τη φυλακή στο Χέιζελτον της Δυτικής Βιρτζίνια τη Δευτέρα.

Ο Ρότζερ Στόουν, ένας συντηρητικός σχολιαστής με έδρα τη Νότια Φλόριντα και σύμμαχος του Τραμπ, υποστήριζε επί μήνες την απελευθέρωση του Ερνάντες. Δήλωσε στη ραδιοφωνική του εκπομπή την Κυριακή ότι είχε δώσει την επιστολή του Ερνάντες στον Τραμπ.

Στην εκπομπή, η σύζυγος του Ερνάντεζ, Άνα Γκαρσία ντε Ερνάντεζ, δήλωσε ότι η υπεράσπιση του Στόουν για τον σύζυγό της είχε κάνει «τεράστια διαφορά» στην απόφαση για τον πρώην προέδρο της Ονδούρας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters, ότι ο Τραμπ δεν είχε δει την επιστολή πριν ανακοινώσει την πρόθεσή του να δώσει χάρη στον Ερνάντες την Παρασκευή.

Η έκδοση του πρώην προέδρου της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντεζ, παρουσιάστηκε σε οθόνη πριν από την έναρξη συνέντευξης Τύπου της υποψήφιας της αριστεράς για την προεδρία Ρίξι Μονκάδα στην Τεγκουσιγκάλπα της Ονδούρας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, μια ημέρα αφότου ο Αμερικαν'ός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να δώσει χάρη στον Ερνάντεζ για την ποινή του, του 2024, για διακίνηση ναρκωτικών.

Η απελευθέρωση του Ερνάντες ήρθε μια μέρα μετά τις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα, στις οποίες ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ανοιχτά τον υποψήφιο πρόεδρο Νάσρι Ασφούρα του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος, ο οποίος αντιμετωπίζει τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα. Η τελευταία καταμέτρηση ψήφων έδειξε ότι και οι δύο υποψήφιοι είναι σχεδόν ισόπαλοι, με τον καθένα να συγκεντρώνει λίγο κάτω από το 40% των ψήφων.

Ο Ενρίκε Ρέινα, υποψήφιος αντιπρόεδρος με την υποψήφιο της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα του κόμματος LIBRE, επέκρινε την αποφυλάκιση του Ερνάντεζ με ανάρτησή του στο X.

«Ο πλανήτης υποκύπτει στην κατάρρευση όλων των κανόνων, που βασίζεται σε απειλές και παραβιάσεις κάθε κανόνα και αρχής. Όσοι παραμένουν σιωπηλοί — ή χειρότερα, όσοι είναι συνένοχοι — αποτελούν μέρος της διαφθοράς, κάτι που απειλεί περισσότερα από την Ονδούρα», δήλωσε η Ρέινα.

Κεντρική φωτογραφία: Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τεγκουσιγκάλπα της Ονδούρας, μεταφέρεται με χειροπέδες σε αεροσκάφος για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ονδούρας ενέκρινε την έκδοση τού Ερνάντες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

