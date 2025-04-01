Περισσότεροι από 1.900 επιστήμονες υπέγραψαν επιστολή προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί την επιστημονική ανεξαρτησία και την προτρέπουν να «σταματήσει την ευρείας κλίμακας επίθεση της στην επιστήμη των ΗΠΑ».

Αναλυτικότερα, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του έχουν ανατρέψει τον επιστημονικό ερευνητικό μηχανισμό της χώρας - περικόπτοντας τη χρηματοδότηση, τερματίζοντας τις επιχορηγήσεις και επιχειρώντας την εξάλειψη ιδεών που κρίθηκαν απαράδεκτες, σύμφωνα με την επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Έχουμε διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά είμαστε συσπειρωμένοι ως ερευνητές όσον αφορά την επιθυμία να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα», έγραψαν οι επιστήμονες, απευθυνόμενοι στον αμερικανικό λαό. «Εκπέμπουμε SOS: η δραστηριότητα του επιστημονικού κλάδου του έθνους αποδεκατίζεται».

Οι υπογράφοντες - όλοι εκλεγμένοι μέλη των Εθνικών Ακαδημιών Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής - αντιπροσωπεύουν μερικούς από τους κορυφαίους επιστήμονες του έθνους. Η επιστολή τους αντικατοπτρίζει την εικόνα της αμερικανικής επιστήμης σε κρίση, περιγράφοντας ερευνητές που διορθώνουν εργασίες και χρησιμοποιούν τις προτάσεις των επιστημονικά ακριβών όρων που έχουν επισημάνει οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, και αφαιρούν τα ονόματά τους από εργασίες.

«Η κυβέρνηση εμποδίζει την έρευνα σε θέματα που θεωρεί απαράδεκτα, όπως η κλιματική αλλαγή, ή που αποφέρουν αποτελέσματα που δεν της αρέσουν, σε θέματα που κυμαίνονται από την ασφάλεια των εμβολίων έως τις οικονομικές τάσεις», έγραψαν οι επιστήμονες, τονίζοντας ότι «ένα κλίμα φόβου έχει επικρατήσει στην ερευνητική κοινότητα».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχολιασμό.

Η επιστολή ακολουθεί μία σειρά ενεργειών από την κυβέρνηση Τραμπ, που απολύει χιλιάδες εργαζόμενους σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφώσει ριζικά τους ομοσπονδιακούς θεσμούς. Ανεξάρτητα από το πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση είναι εδώ και πολύ καιρό μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης για την επιστημονική έρευνα, αλλά ακόμη και αυτό δεν «έχει γλιτώσει» από τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ των πρώτων ενεργειών του στην εξουσία, ο Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνηση να σταματήσει όλες τις δαπάνες για προγράμματα συμπερίληψης, ισότητας και ένταξης (DEI) και διέταξε να αναγνωρίσει το έθνος δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό, μια κίνηση που επικρίθηκε από ορισμένους ειδικούς επειδή παραβλέπει την πολυπλοκότητα της βιολογίας. Πολλοί ερευνητές αναστατώθηκαν, ανησυχώντας για το εάν η εργασία τους θα εξακολουθούσε να λαμβάνει χρηματοδότηση, όντας απαλλαγμένη από πολιτικές παρεμβάσεις.

Από τον Μάρτιο, η χρηματοδότηση για τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας είχε μειωθεί σχεδόν κατά 60%, θέτοντας σε κίνδυνο ένα ευρύ φάσμα ερευνών, ανέφερε η Washington Post. Εν τω μεταξύ, εργαζόμενοι στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών «χτενίζουν» τα ερευνητικά προγράμματα που αναζητούν λέξεις-κλειδιά - όπως «τραύμα», «διαφορετικότητα» και ακόμη και «γυναίκες» - για να προσδιορίσουν εάν το έργο παραβιάζει τις εκτελεστικές εντολές του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέκτεινε τις προσπάθειές του στο Smithsonian, το οποίο λειτουργεί 14 εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, υποσχόμενος να εξαλείψει αυτό που περιέγραψε ως αντιπατριωτικές ιδέες. (Μερικοί υπογράφοντες στην επιστολή της Δευτέρας συνδέονται με το Smithsonian.)

Ο Richard Aslin, ένας από τους συγγραφείς της επιστολής και ανώτερος επιστήμονας στην Ιατρική Σχολή του Yale, είπε ότι οι επιστήμονες θέλουν «να βεβαιωθούν ότι το αμερικανικό κοινό γνωρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο εμάς που θα χάσουμε τις δουλειές μας. Είναι ότι ολόκληρη η χώρα χάνει έναν εξαιρετικά πολύτιμο πόρο που μας έχει καταστήσει, ειλικρινά, αξιοζήλευτους σε όλο τον κόσμο».

Η κρατική χρηματοδότηση για την επιστήμη, είπε, παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή τα τελευταία 50 χρόνια - παρέχοντας σταθερότητα που είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η ανακάλυψη και η καινοτομία μπορεί να χρειαστούν χρόνια.

Η κυβέρνηση ξοδεύει περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για έρευνα και ανάπτυξη, ανέφερε η The Post. Είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αυτού που ονομάζεται “basic” research – work, που μπορεί να οδηγήσει σε μη πρακτική εφαρμογή ή θα μπορούσε να καταλήξει να είναι ρηξικέλευθη και απαιτεί σημαντικό χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Οι περικοπές του Τραμπ αντιπροσωπεύουν «ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο περικοπών», είπε ο Aslin. «Όταν μιλάω με τους συναδέλφους μου στην Ευρώπη, για παράδειγμα, απλώς μένουν άναυδοι γιατί, φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρωτοπόροι στην επιστήμη».

Στο εσωτερικό του επιστημονικού κλάδου, το άγχος είναι εμφανές - μερικοί που αρνήθηκαν να υπογράψουν την επιστολή είπαν ότι ανησυχούν μήπως υποστούν αντίποινα, σημείωσε.

Τα πρόσφατα γεγονότα είναι «ενοχλητικά για πολλούς επιστήμονες, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων είναι ουδέτεροι πολιτικά», είπε ο Aslin. Το να χαρακτηρίζονται όροι όπως η «κλιματική αλλαγή» ως πολιτικοί, πρόσθεσε, αφήνει τους ερευνητές να απορούν: «Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Ποια είναι η επόμενη λέξη που θα είναι απαράδεκτη;»



