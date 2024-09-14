Νέα πρόκληση από τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σήμερα ο οποίος είπε ότι είναι δικαίωμά του, το οποίο δεν μπορεί «κανείς να το αφαιρέσει», να αποκαλεί τη χώρα του «Μακεδονία».

Σε συνέντευξή του σε podcast στα Σκόπια, ο Μίτσκοσκι, αφού υπενθυμίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, αναφέροντας ότι ήταν από τους πολιτικούς που θεωρούσε ότι αποτελεί πραγματικότητα, αλλά και ότι είναι κακή, επιζήμια.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων είπε:

«Αυτό συνιστά δικαίωμά μου στην (ελεύθερη) έκφραση. Αυτό το έχω πει. Εκεί όπου είναι απαραίτητο να τηρούνται το Σύνταγμα και οι νόμοι εγώ πρέπει να τα τηρώ. Εάν αυτό μού αρέσει ή όχι αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εάν μού αρέσει ή όχι αυτό μπορώ να το λέω κάπου αλλού. Έως ότου ασκώ αυτό το αξίωμα, εκεί όπου πρέπει να τηρούνται το Σύνταγμα και ο νόμος (…) Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά, το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασής μου, το δικαίωμα στην (ελεύθερη) ομιλία, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. Και, ναι, χρησιμοποιώ τον όρο Μακεδονία και θα χρησιμοποιώ τον όρο Μακεδονία, διότι αυτό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμά μου και κανείς δεν μπορεί να μού το αφαιρέσει» ανέφερε ο Μίτσκοσκι σε συνέντευξή του σε podcast στα Σκόπια .

Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι σημείωσε: «Εγώ ήμουν ένας από εκείνους τους πολιτικούς που πριν από 5 χρόνια που είπε ότι αυτή αποτελεί πραγματικότητα, αλλά ότι είναι κακή, επιζήμια, ναι, αυτό θα πω εκ νέου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

