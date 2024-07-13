Μίτσκοσκι- Βόρεια Μακεδονία: H Eλλάδα δεν τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε συνέντευξή του στο «Al Jazeera Balkan» ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών και πως η Ελλάδα είναι αυτή που κωλυσιεργεί και δεν εφαρμόζει τη συμφωνία.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε ερώτηση γιατί δεν τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν χρησιμοποιεί πάντοτε το συνταγματικό όνομα Βόρεια Μακεδονία, καθώς η χώρα έχει μόνον ένα όνομα για κάθε χρήση (erga omnes) απάντησε:

«Δεν θα συμφωνήσω με τη διαπίστωσή σας ότι δεν τηρώ τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είμαι ευτυχής με αυτή τη Συμφωνία. Ξέρετε πως εγκρίθηκε αυτή η Συμφωνία στο Κοινοβούλιο, όταν έπιαναν από το αυτί βουλευτές και τούς οδηγούσαν στο Κοινοβούλιο, ενώ νωρίτερα προφυλακίζονταν και φυλακίζονταν, εκβιάζονταν για να υπερψηφίσουν αυτό που συνέβη τότε. Ωστόσο αυτή είναι σε ισχύ, αποτελεί μια πραγματικότητα. Πριν από τέσσερα χρόνια είπα ότι αυτή η Συμφωνία αποτελεί πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι δέχτηκα ισχυρές πολιτικές επιθέσεις από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στη Μακεδονία. Έτσι, όσα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη Συμφωνία τα σέβομαι. Η συνολική επίσημη, τυπική και θεσμική επικοινωνία διεξάγεται αποκλειστικά με τον επιθετικό προσδιορισμό που αναφέρατε, αλλά το ζητούμενο είναι γιατί η άλλη πλευρά δεν τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών και τί έχει κάνει η άλλη πλευρά που αποτελεί μέρος της Συμφωνίας των Πρεσπών, εννοώ τον νότιο γείτονά μας, την Ελλάδα; Η τήρηση συνιστά αμφίδρομη πορεία, επιβάλλεται να συμπεριφερόμαστε έτσι, δεν επιτρέπεται να έχουμε διπλά πρότυπα, πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά επί τη βάσει αρχών».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός πως η Ελλάδα αμέσως μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν αυτή που προσέφερε στήριξη για να καταστεί η Βόρεια Μακεδονία μέλος του ΝΑΤΟ, το 2020 και πως είναι αυτή που προσφέρει διαχρονικά στήριξη στις διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Βόρειας Μακεδονίας, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα δεν προσφέρει ουσιαστική στήριξη ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του.

«Νομίζω ότι εάν αναλυθεί και διαβαστεί ορθά η Συμφωνία, θα φανεί ότι εμείς έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από αυτό που αποτελεί υποχρέωσή μας, όχι μόνον όσον αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες προς την υλοποίησή της. Θα επαναλάβω ότι το ζητούμενο είναι τί έχει κάνει ο νότιος γείτονάς μας. Αναφερθήκατε σε στήριξη εκ μέρους της Ελλάδας για την ένταξη της Μακεδονίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, αλλά εγώ, πέραν από στήριξη με δηλώσεις προθέσεων, δεν έχω δει ουσιαστική στήριξη, ενώ και οι πολίτες της χώρας δεν έχουν αισθανθεί κάτι τέτοιο και δεν θα αναφερθώ στην προσβλητική ρητορική, όπως Σκοπιανός, Σκόπια, στη μη κύρωση των μνημονίων από τη Βουλή τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Εάν εγώ αποτελώ τώρα πρόβλημα, τί συνέβη τα προηγούμενα χρόνια χρόνια; Οι πολίτες στη Μακεδονία και το κράτος είναι δυστυχώς θύματα της υποτελούς συμπεριφοράς της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία δεν έκανε τίποτα απολύτως προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον, η προσβλητική συμπεριφορά εκ μέρους μεγάλου μέρους των γειτόνων μας προς τη Μακεδονία, προς το μακεδονικό λαό δεν απέφερε τίποτα το καλό για το μέλλον των πολιτών και εκείνο που είναι εξίσου σημαντικό και στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι περίμενα κάτι περισσότερο εκ μέρους του νότιου γείτονά μας σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η αμφίδρομη πορεία» ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας του με τη Βουλγαρία, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην τροποποίηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα, όρος απαραίτητος που έχουν θέσει στα Σκόπια τόσο η Σόφια όσο και οι Βρυξέλλες για να μπορέσει η Βόρεια Μακεδονία να ανοίξει τα ενταξιακά κεφάλαια με την ΕΕ.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε μία τέτοια τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας του, με την προϋπόθεση αυτή να τεθεί σε ισχύ όταν η Βόρεια Μακεδονία ενταχθεί στην ΕΕ, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο η Βουλγαρία όσο και η ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

