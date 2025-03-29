Γουινέα: Η χούντα απένειμε χάρη στον πρώην δικτάτορα Μούσα Νταντίς Καμαρά

Ο ηγέτης της χούντας που κυβερνά τη Γουινέα, ο στρατηγός Μαμαντί Ντουμπουγιά, απένειμε χάρη στον πρώην δικτάτορα Μούσα Νταντίς Καμαρά ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη σφαγή που διαπράχθηκε σε στάδιο το 2009, σύμφωνα με διάταγμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Κατόπιν εισήγησης του υπουργού Δικαιοσύνης, απονέμεται προεδρική χάρη στον κ. Μούσα Νταντίς Καμαρά για λόγους υγείας», αναφέρει το διάταγμα που ανέγνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπος της προεδρίας.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, τουλάχιστον 156 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη βίαιη καταστολή συγκέντρωσης της αντιπολίτευσης σε στάδιο του Κονακρί, σύμφωνα με έκθεση εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ.

