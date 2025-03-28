Των κώδωνα του κινδύνου κρούει η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ για τον κίνδυνο από τη ρευστοποίηση του εδάφους στη Μιανμάρ μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Μετά από έναν σεισμό, η «ρευστοποίηση» μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί ζημιές σε κτίρια και υποδομές, κάτι που, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα στη Μιανμάρ.

Η ρευστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία το έδαφος, που είναι κορεσμένο με νερό, χάνει τη συνοχή του και συμπεριφέρεται σαν υγρό κατά τη διάρκεια σεισμών, σύμφωνα με την USGS.

Σε προειδοποίησή της, η υπηρεσία αναφέρει: «Η ρευστοποίηση που προκλήθηκε από αυτόν τον σεισμό εκτιμάται ότι είναι εκτεταμένη ως προς τη σοβαρότητα και/ή την έκταση», με περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να αναμένεται να επηρεαστούν.

Αν το έδαφος κάτω από ένα κτίριο χάσει τη σταθερότητά του και αρχίσει να ρέει σαν υγρό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Εκτός από τη ρευστοποίηση, η USGS αναφέρει επίσης ότι υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος» κατολισθήσεων.



