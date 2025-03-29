Ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ μπλόκαρε χθες Παρασκευή την απόπειρα διάλυσης του Γραφείου Προστασίας Χρηστών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFPB), σηματοδοτώντας ακόμη ένα νομικό εμπόδιο στις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ριζική αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εν μία νυκτί.

Η δικαστής Έιμι Μπέρμαν Τζάκσον έκανε δεκτή την προσφυγή συνδικάτου εργαζομένων και συνηγόρων καταναλωτών που κατήγγειλαν την προσπάθεια διάλυσης της ανεξάρτητης αρχής, η οποία είχε προκαλέσει μαζικές απολύσεις, αναστολή συμβάσεων εργασίας και κλείσιμο γραφείων.

«Το δικαστήριο δεν μπορεί να αποστρέψει το βλέμμα του, διαφορετικά το CFPB θα διαλυθεί και θα καταργηθεί οριστικά», υπογράμμισε η Μπέρμαν Τζάκσον.

Mετά την απόλυση του διευθυντή του CFPB τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει σε δημοσιογράφους ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να καταργηθεί. Από την πλευρά του ο Ίλον Μασκ, επικεφαλής της επιτροπής κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), είχε προεξοφλήσει τη διάλυσή της, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το μήνυμα «CFPB RIP» (δηλαδή «CFPB αναπαύσου εν ειρήνη»).

Η δικαστής Έιμι Μπέρμαν Τζάκσον απαγόρευσε τη διαγραφή δεδομένων από τα αρχεία της υπηρεσίας, ενώ διέταξε την επαναφορά του απολυμένου προσωπικού και την αποκατάσταση της λειτουργίας της.

Πηγή: skai.gr

