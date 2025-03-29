Συναγερμός σήμανε στο πιλοτήριο επιβατικού αεροσκάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον, (DCA), όταν αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέταξε πολύ κοντά του, την Παρασκευή (28 Μαρτίου 2025).

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος πιλότων T-38 της Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. ήρθε σε κοντινή απόσταση με ένα Airbus A319 της Delta Air Lines που μόλις είχε απογειωθεί.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν είχε δώσει άδεια απογείωσης στην πτήση 2389 της Delta Air Lines, την ώρα που διέρχονταν τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-38 Talon κατευθυνόμενα προς το εθνικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, σύμφωνα με την ενημέρωση από την FAA.

Η πτήση 2983 της Delta αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον στις 3:15 μ.μ. τοπική ώρα (7:15 μ.μ. UTC), με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντ Πολ της Μινεάπολις (MSP), σε μια τακτική πτήση.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος T-38, μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Langley (LFI) στη Βιρτζίνια, πετούσε στα 800 πόδια, αναπτύσσοντας ταχύτητα πάνω από 350 μίλια την ώρα, ενώ το αεροσκάφος της Delta πετούσε βόρεια κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Ποτομάκ.

Τα δύο αεροσκάφη πλησίασαν αρκετά κοντά το ένα με το άλλο, ώστε να ενεργοποιηθεί το Σύστημα Ειδοποίησης Αποφυγής Εναέριας Σύγκρουσης (Traffic Alert and Collision Avoidance System - TCAS) στο πιλοτήριο του αεροσκάφους της Delta.

Η σύγκρουση αποφεύχθηκε με τη βοήθεια του αυτόματου συστήματος TCAS, το οποίο καθοδηγεί τους πιλότους για το πώς να αποφύγουν μια πιθανή σύγκρουση και την άμεση παρέμβαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Το επιβατικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι, τρεις αεροσυνοδοί και 131 επιβάτες, συνέχισε την πορεία του, ενώ το στρατιωτικό T-38 επέστρεψε στην αεροπορική βάση στη Βιρτζίνια.

Το περιστατικό ανέσυρε μνήμες από την αεροπορική τραγωδία της 29ης Ιανουαρίου 2025, όταν επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού Black Hawk (H-60), ενώ πλησίαζε στους διαδρόμους προσγείωσης, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον, παρασύροντας στον θάνατο 67 ανθρώπους.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με την παρ’ ολίγον σύγκρουση του Airbus A319 της εταιρείας Delta Air Lines με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Επανέλαβε επίσης πως σκοπεύει να ζητήσει 2.000 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέτος, μετά τις ελλείψεις προσωπικού που αποκαλύφθηκαν στον απόηχο της αεροπορικής τραγωδίας της 29ης Ιανουαρίου.

