Το ναυάγιο υπερφορτωμένου πλεούμενου, το οποίο μετέφερε όχι λιγότερους από 30 ανθρώπους, ανοικτά των ακτών της νότιας Μιανμάρ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 από αυτούς, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αγνοούνται, δήλωσε σήμερα ιερωμένος στην περιοχή.

«Βρήκαμε δέκα πτώματα την περασμένη νύχτα (σ.σ. χθες Κυριακή) κι ένα το πρωί», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο βουδιστής μοναχός στο χωριό Κιάουκ Καρ, στον νομό Τανιντάρι (νότια), υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

