Η μίνι σειρά - κοινωνικό φαινόμενο του Netflix, "Adolescence" ("Εφηβεία"), που έχει πυροδοτήσει κοινωνικό διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως, θα μεταδοθεί δωρεάν σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές να δουν τη σειρά», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είδε ο ίδιος το "Adolescence" με τα παιδιά του που βρίσκονται στην εφηβεία.

Η μίνι σειρά πραγματεύεται τις τοξικές και μισογυνιστικές επιρροές στις οποίες εκτίθενται οι νέοι στο διαδίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

