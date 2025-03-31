Η μίνι σειρά - κοινωνικό φαινόμενο του Netflix, "Adolescence" ("Εφηβεία"), που έχει πυροδοτήσει κοινωνικό διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως, θα μεταδοθεί δωρεάν σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.
«Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές να δουν τη σειρά», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είδε ο ίδιος το "Adolescence" με τα παιδιά του που βρίσκονται στην εφηβεία.
Η μίνι σειρά πραγματεύεται τις τοξικές και μισογυνιστικές επιρροές στις οποίες εκτίθενται οι νέοι στο διαδίκτυο.
