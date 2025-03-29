Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Μιανμάρ παρεμποδίζονται από τις κατεστραμμένες υποδομές και τους κατεστραμμένους δρόμους, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) .

Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε χθες τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

A collapsed city.



The streets of Mandalay, Myanmar, in the aftermath of the earthquake.pic.twitter.com/jD17zwPFkQ — Massimo (@Rainmaker1973) March 29, 2025

Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 1.644 νεκρούς και στους 3.408 οι τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η χούντα που βρίσκεται στην εξουσία.

Τουλάχιστον 139 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εξάλλου, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Φόβοι για 10.000 νεκρούς

Η χούντα δήλωσε επίσης ότι 1.591 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή Μανταλάι, που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού.

Ωστόσο, αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake 😭



This video has broken me. Having a break now. pic.twitter.com/GSsdMh1NtU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

Ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο ηγέτης της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ, προειδοποίησε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα και ζήτησε από όλες τις χώρες να προσφέρουν βοήθεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι μίλησε με «αξιωματούχους» στη Μιανμάρ και ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει κάποιου είδους βοήθεια στη χώρα αυτή.

Οι ΗΠΑ, που έχουν τεταμένη σχέση με τον στρατό της Μιανμάρ και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσαν ότι θα παράσχουν βοήθεια.

Monks in Mandalay filmed a building collapsing in Mandalay after a 7.7 magnitude earthquake hit Myanmar. pic.twitter.com/fDh4XTIi2Y — Sky News (@SkyNews) March 29, 2025

Διεθνής βοήθεια από Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα

Παράλληλα, ομάδα διασωστών από την Κίνα έφθασε στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ Γιανγκόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις πληγείσες πόλεις Μανταλάι και Ναϊπιτάου. Η Ρωσία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη στέλνουν επίσης αεροπλάνα γεμάτα εφόδια και προσωπικό στη Μιανμάρ, που ρημάζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που εκδίωξε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

