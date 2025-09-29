Η Βρετανία ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω της έντασης και της σοβαρότητας των κυβερνοεπιθέσεων, των σαμποτάζ και άλλων εχθρικών ενεργειών που οργανώνει η Μόσχα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πρώην επικεφαλής της MI5.

Η Eliza Manningham-Buller, η οποία ηγήθηκε της εγχώριας υπηρεσίας κατασκοπείας πριν από δύο δεκαετίες, δήλωσε ότι συμφωνεί με τα σχόλια της ειδικής σε θέματα Ρωσίας Fiona Hill, η οποία υποστήριξε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Guardian νωρίτερα φέτος ότι η Μόσχα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση.

Η Manningham-Buller υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει «από την εισβολή στην Ουκρανία και τα διάφορα πράγματα που έχω διαβάσει για τις ενέργειες των Ρώσων εδώ – σαμποτάζ, συλλογή πληροφοριών, επιθέσεις εναντίον ατόμων και ούτω καθεξής».

Μιλώντας σε ένα podcast στο οποίο της πήρε συνέντευξη ο John McFall, αναφέρθηκε στη συνέχεια στη Hill, η οποία ήταν σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως προέδρου των ΗΠΑ και εκ των συγγραφέων της στρατηγικής αναθεώρησης της άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Νομίζω ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένας διαφορετικός πόλεμος, αλλά οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις και οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών είναι εκτεταμένες», είπε.

Έξι Βούλγαροι που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο φυλακίστηκαν φέτος για τη συμμετοχή τους σε ένα δίκτυο κατασκοπείας που διεξήγαγε εχθρική παρακολούθηση σε όλη την Ευρώπη, ενώ πέντε άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε εμπρηστική επίθεση που διατάχθηκε από τη Μόσχα σε μια αποθήκη που περιείχε προμήθειες προοριζόμενες για την Ουκρανία.

Ο Pat McFadden, πρώην υπουργός του Γραφείου του Πρωθυπουργού, δήλωσε πέρυσι ότι η Ρωσία είχε εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις της κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χάκερ έχουν στοχεύσει μια σειρά βρετανικών επιχειρήσεων. Αν και η ανίχνευση της πηγής των επιθέσεων μπορεί να απαιτήσει χρόνο, πολλές από αυτές πιθανολογείται ότι προέρχονται από τη Ρωσία.

Αρκετοί από τους συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά με drones, με πιο αξιοσημείωτο αυτό της Πολωνίας, όπου 19 ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας αυτό το μήνα.

Κατά την αρχή της θητείας της Manningham-Buller ως επικεφαλής της MI5 μεταξύ 2002 και 2007, υπήρχαν ελπίδες ότι η Ρωσία υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επανέρχονταν στις σοβιετικές της πρακτικές και θα γινόταν αντίθετα ένας πιθανός εταίρος για τη Δύση.

Η Manningham-Buller συνάντησε τον Πούτιν το 2005, όταν αυτός επισκέφθηκε το Λονδίνο μετά τη σύνοδο κορυφής της G8 στη Σκωτία.

«Δεν περίμενα ότι μέσα σε ένα χρόνο θα διέταζε τη δολοφονία του Αλεξάντερ Λιτβινένκο στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά τον θεωρούσα έναν αρκετά δυσάρεστο άνθρωπο», σημείωσε.

Ο Λιτβινένκο, πρώην κατάσκοπος της ρωσικής FSB που ζούσε στο Λονδίνο, αρρώστησε και πέθανε το 2006, αφού δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο. Μια δημόσια έρευνα που διεξήχθη μια δεκαετία αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δύο Ρώσοι πράκτορες τον σκότωσαν και ότι πιθανότατα ενεργούσαν κατόπιν εντολής του Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

