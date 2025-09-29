Τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης με όπλα μαζικής καταστροφής, επεσήμανε τη Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ σημείωσε ότι η ίδια η Ρωσία δεν επιθυμεί μία συγκρουση.

Παρόλα αυτά τόνισε ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενος θανατηφόρου ατυχήματος», σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

