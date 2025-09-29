Κυβερνήτης Μόσχας: Δύο νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδί από επίθεση με drones

Για δύο νεκρούς, από επίθεση drones σε περιοχές της Μόσχας κάνει λόγο με ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της περιφέρειας της ρωσικής πρωτεύουσας, Αντρέι Βορόμπιοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και όπως αναφέρει το Tass, ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα παιδί.

«Απόψε, οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν τέσσερα drones στο Βόσκρεσενκ και την Κολόμνα. Δυστυχώς, μια τραγωδία συνέβη στο Βόσκρεσενκ: δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ιδιωτική κατοικία - μια 76χρονη γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της», έγραψε ο Βορομπιόφ σε ανάρτησή του.

Νωρίτερα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε πως κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο δεν ανέφερε πάνω από ποιες περιοχές εντοπίστηκαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου προς ξημερώματα της Κυριακής η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.