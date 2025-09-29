Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ηγείται μιας προσπάθειας προκειμένου να προωθήσει την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, καθώς οι ηγέτες οδεύουν προς μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα.

Ο Κόστα αναζητά υποστήριξη από τις πρωτεύουσες της ΕΕ για να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία για τα νέα μέλη ώστε να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, όπως ανέφεραν πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico αλλά θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η διπλωματική αυτή επίθεση αποτελεί μια προσπάθεια παράκαμψης του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος άσκησε βέτο ώστε να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση. Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν και οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας ένταξης.

Η Μολδαβία, η οποία είναι επίσης επίσημη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, έχει συνδυάσει τις δυνάμεις της με το Κίεβο στη διαδικασία ένταξης και δεν μπορεί να προχωρήσει όσο παραμένει το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κόστα, οι λεγόμενες διαπραγματευτικές ομάδες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες με τη σύμφωνη γνώμη μιας ειδικής πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ και όχι με ομόφωνη συμφωνία. Για να ενταχθεί μια χώρα στην ΕΕ απαιτείται και πάλι ομοφωνία ωστόσο, έστω και με αυτή την κλειστή ομάδα που θα υπάρχει ομοφωνία η Ουκρανία και η Μολδαβία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να επιδείξουν πρόοδο προς τα πρότυπα της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς της πολιτικής. Θα μπορούσαν να προωθήσουν τις αιτήσεις ένταξής τους ακόμη και αν μία ή δύο χώρες είναι αντίθετες, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το σχέδιο.

Οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι, ο Κόστα ασκούσε πιέσεις στους ηγέτες της ΕΕ απευθείας κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης «περιοδείας των πρωτευουσών», όπου συναντήθηκε με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και κατά τη διάρκεια διμερών συνομιλιών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

«Η διεύρυνση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Τη θεωρεί ως την πιο σημαντική γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι' αυτό πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για τρόπους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας μπορούν να μεταφραστούν σε απτά βήματα».

Η Μάρτα Κος, επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, θα μεταβεί στην Ουκρανία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία ελέγχου της νομοθεσίας που απαιτείται για να προχωρήσει με την υποψηφιότητά της.

«Όλες οι ομάδες έχουν ελεγχθεί, σε χρόνο ρεκόρ. Η Ουκρανία έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Τώρα εναπόκειται στα κράτη μέλη να δώσουν το πράσινο φως», δήλωσε η Κος στο Brussels Playbook του Politico. «Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη δεν μπορούν να δουν την ορμή της Ουκρανίας για μεταρρυθμίσεις να επιβραδύνεται. Αυτή είναι η στιγμή για επιτάχυνση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.