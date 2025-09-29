Ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, ο ύποπτος που άνοιξε πυρ χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη οκτώ ήταν βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και ακτιβιστής, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας εκπρόσωπος του Σώματος Πεζοναυτών δήλωσε στο CNN ότι ο Σάνφορντ υπηρέτησε ως λοχίας και έλαβε πολλά μετάλλια για την υπηρεσία του, η οποία διήρκεσε από το 2004 έως το 2008. Συγκεκριμένα, υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Ιρακινή Ελευθερία για αρκετούς μήνες, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2007.

Ο Σάνφορντ αποφοίτησε από το Λύκειο Γκούντριτς το 2004 και αναγνωρίστηκε μεταξύ άλλων βετεράνων αποφοίτων, σύμφωνα μια την ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης, σύμφωνα με τοπικό ειδησιογραφικό μέσο ο Σάνφορντ από το 2007 είχε υπηρετήσει με το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ στην Ιαπωνία πριν πάει για υπηρεσία στο Ιράκ.

Λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την οικογένεια του Σάνφορντ δείχνουν ότι ήταν παντρεμένος και είχε τουλάχιστον ένα παιδί, έναν μικρό γιο. Σύμφωνα με μια σελίδα στο GoFundMe του 2015, η οικογένεια χρειαζόταν δωρεές για να βοηθήσει στην πληρωμή της ιατρικής περίθαλψης του γιου του Σάνφορντ, ο οποίος γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική διαταραχή. Το νεογέννητο μωρό διαγνώστηκε με μια πάθηση που ονομάζεται συγγενής υπερινσουλινισμός, η οποία απαιτούσε μακρά νοσηλεία και αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση τμημάτων του παγκρέατος, σύμφωνα με μια σελίδα της οικογένειας στο Facebook που καταγράφει το δύσκολο ταξίδι.

Η ιατρική κατάσταση του παιδιού είχε οικονομικό αντίκτυπο στην οικογένεια, με ένα τοπικό άρθρο ειδήσεων να αναφέρει ότι ο Σάνφορντ πήρε άδεια από την εργασία του ως οδηγός φορτηγού για την Coca Cola για να είναι με τον γιο του.

«Μην θεωρείτε ποτέ δεδομένη την απόκτηση υγιών παιδιών», φέρεται να είχε γράψει ο Σάνφορντ. «Είμαστε περήφανοι για το παιδί μας. Πέρασα τέσσερα χρόνια στο Σώμα Πεζοναυτών και ήμουν στο Ιράκ και αυτό εξακολουθεί να είναι το πιο μοναδικό πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Άλλες αναρτήσεις στο Facebook δείχνουν ότι ο Σάνφορντ ήταν κυνηγός, ποζάροντας με ελάφια και άλλα θηράματα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 40χρονος Σάνφορντ από το Μπάρτον του Μίσιγκαν, αφού άνοιξε πυρ εναντίον πιστών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραντ Μπλαν του Μίσιγκαν φέρεται να έβαλε φωτιά στην εκκλησία ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, ανέφεραν οι αρχές.

