Ολλανδία: Επέστρεψε γλυπτό ηλικίας 3.500 ετών στην Αίγυπτο

Η Ολλανδία επέστρεψε την Πέμπτη στην Αίγυπτο ένα γλυπτό ηλικίας 3.500 ετών, αφού το λεηλατημένο τεχνούργημα επανεμφανίστηκε σε μια ολλανδική έκθεση τέχνης το 2022.

Έρευνα της ολλανδικής αστυνομίας και της επιθεώρησης πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαίωσε το 2025 ότι το γλυπτό είχε λεηλατηθεί και απομακρυνθεί παράνομα από την Αίγυπτο, πιθανότατα κατά τη διάρκεια των ταραχών της Αραβικής Άνοιξης το 2011, προτού εμφανιστεί στη διεθνή αγορά τέχνης.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το τεχνούργημα, μια πέτρινη κεφαλή που αρχικά αποτελούσε μέρος ενός «αγάλματος-κύβου», προέρχεται από το Λούξορ στη νότια Αίγυπτο. Απεικονίζει έναν ανώτερο αξιωματούχο από τη βασιλεία του Φαραώ Τούθμωση Γ' (1479–1425 π.Χ.).

Το γλυπτό κατασχέθηκε το 2022 σε μια έκθεση τέχνης στην ολλανδική πόλη Μάαστριχτ. Ο έμπορος τέχνης Sycomore Ancient Art, ο οποίος είχε αποκτήσει το κομμάτι αλλά είχε αμφιβολίες για την προέλευσή του, το παρέδωσε οικειοθελώς μετά την έρευνα.

«Η πολιτική μας είναι να επιστρέφουμε ό,τι δεν μας ανήκει και να το επιστρέφουμε πάντα στη νόμιμη πολιτιστική ομάδα ή χώρα», δήλωσε ο Ολλανδός Υπουργός Πολιτισμού, Γκάουκε Μους, παραδίδοντας το τεχνούργημα στον Αιγύπτιο πρέσβη.

Ο Αιγύπτιος πρέσβης, Εμάντ Χάνα, ανέφερε ότι η χώρα του εντοπίζει τεχνουργήματα που εμφανίζονται σε εκθέσεις ή δημοπρασίες.

«Σημαίνει πολλά για εμάς όσον αφορά τον τουρισμό και την οικονομία, διότι στο τέλος της ημέρας, όταν οι τουρίστες έρχονται στην Αίγυπτο για να δουν αυτά τα πράγματα, σίγουρα κάνει τη διαφορά», δήλωσε ο Χάνα.

Τα σχέδια της Αιγύπτου για την έκθεση του γλυπτού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.