«Αντίο σε μια Μεγάλη Κυρία». Με ένα συγκινητικό βίντεο - αφιέρωμα που περιλαμβάνει ορισμένες από τις αλησμόνητες εμφανίσεις της στον ελληνικό κινηματογράφο, η Finos Film αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε την Τετάρτη από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Στο βίντεο υπάρχει σκηνή και από την πρώτη της εμφάνιση στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» το 1954, σε ηλικία μόλις 20 ετών.

«Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου» επισημαίνεται μεταξύ άλλων από την ελληνική κινηματογραφική εταιρεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Finos Film

«Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία.

»Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.

»Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών.

»Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

»Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη.

»Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

»Αντίο Μάρω».

Πηγή: skai.gr

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