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Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα - Έδωσε τα κλειδιά του κρησφύγετου στους δράστες

Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είναι περίπου 26 χρόνων

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νέστορα

Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 25χρονο, φοιτητή, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στα επεισόδια στην πρυτανεία ΑΠΘ το 2021 και συνελήφθη σήμερα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του στην υπόθεση φέρεται να προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία.

Όπως προέκυψε συγκεκριμένα, από την ανακριτική διαδικασία, ο τέταρτος συλληφθείς είχε πάρει από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου, τα κλειδιά του σπιτιού, τα οποία στη συνέχεια έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, στο επιχειρησιακό δίδυμο, τον 29χρονο και την 26χρονη, που προφυλακίστηκαν.

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες και ο 24χρονος που παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Για την υπόθεση ασκήθηκαν διώξεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός κ.ά.

Σημειώνεται ότι οι αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εκτιμούν ότι οι δράστες των τρομοκρατικών ενεργειών στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έκαναν λάθη, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τους, λάθη που φαίνεται πως και πρόδωσαν την ταυτότητά τους και άνοιξαν ένα καινούριο πεδίο για έρευνα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βάγια Νέστορα εμπρηστική επίθεση
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