Το σχέδιο των Χούθι να ανοίξουν νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, και να στραγγαλίσουν την παγκόσμια οικονομία, αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Οι Χούθι, σιιτική οργάνωση υπό την άμεση επιρροή της Τεχεράνης, φέρεται να ετοιμάζονται να κλείσουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μια στρατηγικής σημασίας παγκόσμια ναυτιλιακή οδό.

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Telegraph

Η κίνηση αυτή, ανάλογη της ιρανικής στο Στενό του Ορμούζ, θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο, αναγκάζοντας τα πλοία να κάνουν πορεία γύρω από την Αφρική.



Παρότι οι Χούθι δεν έχουν ακόμη αναλάβει δράση, φαίνονται να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ιρανικής στρατηγικής για την κλιμάκωση της πίεσης στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Tasnim, το Ιράν και το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης», στο οποίο περιλαμβάνονται σιιτικοί σύμμαχοι στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ, έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης που προβλέπει τον πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, μεταξύ των οποίων και ου Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με στόχο την «τιμωρία» του Ισραήλ και των υποστηρικτών του.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, αν οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη, ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα κομβικό σημείο στρατηγικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, χωρίζοντας την Υεμένη στην Αραβική Χερσόνησο από το Τζιμπουτί και την Ερυθραία στην Αφρική.

Πηγή: skai.gr

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