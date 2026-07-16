Στη σύλληψη δύο ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο.

Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάνναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Το όχημα, μαζί με τις ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια της υπόθεσης, κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, η εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που υλοποιούνται από τις αστυνομικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της διάδοσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Φωτ.: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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