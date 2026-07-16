Ο ποπ σταρ Εντ Σίραν ενέπνευσε μια επένδυση ύψους 12,5 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μετατροπή των βιβλιοθηκών σε χώρους «δανεισμού μουσικής» με δωρεάν χρήση στούντιο ηχογραφήσεων και ευκαιρίες για ζωντανές εμφανίσεις.

Η επένδυση αποτελεί μέρος του προγράμματος «Turn It Up: Our Plan for Music» του υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (DCMS) του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη χιλιάδων έργων για την ανάπτυξη της μουσικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία «Μουσική στις Βιβλιοθήκες» (Music in Libraries) θα σχεδιαστεί από κοινού από το Ίδρυμα Εντ Σίραν (ESF) και άλλους εταίρους με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των βιβλιοθηκών στην προώθηση της μουσικής και στη διεύρυνση των υπηρεσιών τους.

Οι υπεύθυνοι βιβλιοθηκών θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για τη δημιουργία δωρεάν χώρων στούντιο με θαλάμους ηχογράφησης, κονσόλες μίξης και υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Η ιδέα γεννήθηκε από την επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίζα Νάντι το 2024 με τον τραγουδιστή - τραγουδοποιό Εντ Σίραν στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό ζωντανής μουσικής Brighten the Corners με έδρα το Ίπσουιτς, στην Αγγλία.

«Η μουσική είναι η κοινή μας γλώσσα. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά, καταρρίπτει τα εμπόδια και δίνει φωνή σε κάθε κοινότητα. Σε μια εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι, η μουσική έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ».

Η Ρενούκα Φερνάντο, διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Εντ Σίραν δήλωσε ότι το πρόγραμμα «Μουσική στις Βιβλιοθήκες» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη μουσική εκπαίδευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.