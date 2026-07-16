Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Δώρα Παντέλη και στο κανάλι της Novibet στο Youtube παραχώρησε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο προπονητής της εθνικής και του Άρη μίλησε για το μακροπρόθεσμο πλάνο των Θεσσαλονικιών που χρειάζεται υπομονή και στήριξη στις δύσκολες στιγμές: «Σίγουρα είναι μεγάλο το πρότζεκτ του Άρη. Έχει μεγάλη προοπτική. Θέλει δουλειά και πιστεύω με την υποστήριξη του κόσμου να πετύχει μελλοντικά τους στόχους του. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Δεν γίνονται όλα σε μία μέρα, γι’ αυτό χρειάζεται στήριξη».

Ωστόσο, οριοθέτησε το πλάνο που εμπεριέχει και την παρουσία του συλλόγου στην Ευρωλίγκα με πρωταγωνιστικό ρόλο: «Στόχος του Άρη είναι να παίξει στην Ευρωλίγκα και να διεκδικεί πρόκριση σε playoffs και Final Four κάποια στιγμή. Μακάρι να πάρει και έναν τίτλο, αλλά όλα πρέπει να γίνουν με τον σωστό τρόπο».

Ο Σπανούλης αναφερόμενος στη γενικότερη άνοδο του ελληνικού μπάσκετ στάθηκε και στην επιτυχία του περσινού καλοκαιριού με το μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ: «Είναι χρυσά χρόνια για το ελληνικό μπάσκετ. Πήρε μεγάλη ώθηση και από το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Μην το ξεχνάμε γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση να το κάνουμε», ενώ στάθηκε και στη σημασία της συσπείρωσης και της νοοτροπίας νικητή που έχει η «γαλανόλευκη»:

«Είμαστε ενωμένοι στην Εθνική ομάδα και στα δύσκολα το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι μετά από δύο χρόνια χτίσαμε νοοτροπία νικητή. Πρέπει να έρθουν και να αποδείξουν πως αξίζουν αυτή τη θέση και όχι μόνο να παραπονιόμαστε. Θέλω να κάνουν τη δουλειά μου πιο δύσκολη για το ποιον θα διαλέξουμε στην ομάδα».

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την παρουσία στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ δεν γινόταν να μην αναφερθεί και στην κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

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