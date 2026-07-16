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Αδιανόητη λαοθάλασσα Αργεντινών στον Οβελίσκο μετά την επική πρόκριση στον τελικό

Εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, κάνοντας τη νύχτα μέρα

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Μπουένος Άιρες

Η νύχτα… μέρα έγινε στο Μπουένος Άιρες μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από την αδιανόητη ανατροπή επί της Αγγλίας.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους, πηγαίνοντας να πανηγυρίσουν στο χαρακτηριστικότερο σημείο της χώρας, στον Οβελίσκο.

Συνθήματα, πυροτεχνήματα, καπνογόνα και λατρεία για τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους κατοίκους της χώρας του τάνγκο να ονειρεύονται το δεύτερο σερί Μουντιάλ και τέταρτο στην ιστορία τους.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Αργεντινή Αγγλία Μπουένος Άιρες
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