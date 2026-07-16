Η νύχτα… μέρα έγινε στο Μπουένος Άιρες μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από την αδιανόητη ανατροπή επί της Αγγλίας.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους, πηγαίνοντας να πανηγυρίσουν στο χαρακτηριστικότερο σημείο της χώρας, στον Οβελίσκο.

Συνθήματα, πυροτεχνήματα, καπνογόνα και λατρεία για τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους κατοίκους της χώρας του τάνγκο να ονειρεύονται το δεύτερο σερί Μουντιάλ και τέταρτο στην ιστορία τους.

🇦🇷🥳 Una multitud festeja en el Obelisco, ícono de la Ciudad de Buenos Aires, la victoria de #Argentina contra #Inglaterra en las semifinales del #Mundial2026 pic.twitter.com/jBVCXoP3IP — Histoporte (@histoporte_) July 15, 2026

🚨 Insane scenes in Buenos Aires after Argentina beat England to reach the World Cup final. 🇦🇷 pic.twitter.com/VpRoJvWGvm — Sports on Predict (@sportsonpredict) July 15, 2026

Euforia total el Buenos Aires por el pase de Argentina a la final del #Mundial2026.



Así se celebra en la Av. Corrientes y la Av. 9 de Julio frente al Obelisco. pic.twitter.com/t5yqN2wwW3 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 16, 2026

A sea of Argentina fans in Buenos Aires after the huge Semifinal win over England 🇦🇷 pic.twitter.com/ggHXlTKcf2 — Ultras Clips (@ultras_clips) July 15, 2026

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