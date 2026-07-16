Η βραβευμένη με Emmy Χάνα Γουάντινγκχεμ (Hannah Waddingham) θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Τζέισον Στέιθαμ (Jason Statham) στη νέα κωμική περιπέτεια δράσης του Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch) «Jason Statham Stole My Bike». Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα.

Το φιλμ επανενώνει τον Στέιθαμ με τον σκηνοθέτη των «Deadpool 2» και «Bullet Train», μετά τη συνεργασία τους στο blockbuster της Universal, «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw».

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται μυστικές η ταινία υπόσχεται να παρουσιάσει τον Στέιθαμ «στον ρόλο της ζωής του», μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών σκηνών δράσης και με έντονη διάθεση αυτοσαρκασμού, όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος της.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφει η 'Αλισον Φλιέρλ (Alison Flierl) βασισμένο σε ιστορία που ανέπτυξε μαζί με τον Σκοτ Τσέρνοφ (Scott Chernoff).

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι εταιρείες Black Bear, 87North Productions, Punch Palace Productions και Beryllium Entertainment, ενώ οι Fifth Season και Tango Entertainment έχουν αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή.

Η Γουάντινγκχεμ έχει κερδίσει ένα Emmy, ένα SAG (Βραβείο Actor), δύο Critics Choice Awards και δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στη σειρά «Ted Lasso» του Apple TV. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη νέα παραγωγή του Amazon Prime «Ride or Die», στην οποία συνυπογράφει και την εκτέλεση παραγωγής μαζί με την Οκτάβια Σπένσερ (Octavia Spencer).

Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει επίσης στο ενεργητικό της τρεις υποψηφιότητες για τα θεατρικά βραβεία Olivier, χάρη στη συμμετοχή της σε παραστάσεις του West End στο Λονδίνο.

Το «Jason Statham Stole My Bike» αποτελεί την πιο πρόσφατη συνεργασία της Black Bear με τον Στέιθαμ, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Viva La Madness» σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie). Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 6 Αυγούστου 2027.

Πηγή: skai.gr

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