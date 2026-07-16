Γερμανία: Απλησίαστα τα ενοίκια για τους φοιτητές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το μέσο μηνιαίο εισόδημα ενός φοιτητή στη Γερμανία ανέρχεται σε 963 ευρώ, αλλά το κόστος στέγασης δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Οι φοιτητές που δεν ζουν με τους γονείς τους δαπανούν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για ενοίκιο, ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ το 24% του συνολικού πληθυσμού.

Οι φοιτητές που μένουν μόνοι τους δαπανούν το 56% του εισοδήματός τους για στέγη, ενώ όσοι συγκατοικούν με άλλους διαθέτουν κατά μέσο όρο το 49%.

Το μέσο μηνιαίο «εισόδημα» ενός φοιτητή στη Γερμανία φτάνει τα 963 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα γίνεται πολύ δύσκολη η αναζήτηση στέγης, ακόμα και ως συγκάτοικος...Τα ενοίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα (και) για τους φοιτητές. Ιδιαίτερα όσοι ανοίγουν δικό τους νοικοκυριό αναγκάζονται να δαπανούν πάνω από το 50% του μηνιαίου «εισοδήματός» τους για να πληρώσουν το ενοίκιο. Πρόκειται για μία τεράστια οικονομική επιβάρυνση, η οποία αφορά δύο στους τρεις φοιτητές, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία.



Πιο συγκεκριμένα: φοιτητές και φοιτήτριες που δεν ζουν πλέον με τους γονείς τους δαπανούν το 54% του εισοδήματός τους για στέγη, κατά μέσο όρο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του γερμανικού πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Ακόμα πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση, όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει εντελώς μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση, η στατιστική λέει ότι διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49%, κατά μέσο όρο, όταν συγκατοικεί με περισσότερα άτομα.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόβλημα οικονομικής διαχείρισης;Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να δαπανά για το ενοίκιο πάνω από το ένα τρίτο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός του, τότε «υπάρχει πρόβλημα». Ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδά του.Η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει το αυτονόητο: «Πολλοί φοιτητές διαθέτουν ελάχιστο εισόδημα, καθώς διανύουν μία περίοδο της ζωής τους κατά την οποία επενδύουν στην εκπαίδευση και στη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση».Έτσι, το μηνιαίο «εισόδημα» ενός φοιτητή στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ, κατά μέσο όρο. Σε αντίθεση με το (παλαιότερο, ίσως) στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια: πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να δουλεύουν, παράλληλα με τις σπουδές, για να βγάλουν τα έξοδά τους.«Σωσίβιο» η επιδότηση BaföG;Η οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς δεν ξεπερνά το 29% του φοιτητικού «εισοδήματος». Ποσοστό 14% προέρχεται από την κρατική υποτροφία BaföG (η οποία χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια, και όχι με κριτήριο τις βαθμολογικές επιδόσεις).Την υποτροφία αυτή λαμβάνουν σήμερα 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή έχουν εξασφαλίσει μία θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών. Ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται μάλλον πενιχρό.Προ ημερών, πάντως, οι συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και Σοσιαλδημοκράτες (SPD) συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027. Οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται στα τέλη Ιουλίου. Με βάση τα νέα δεδομένα, η κρατική επιδότηση που καλύπτει το ενοίκιο αναμένεται να αυξηθεί από τα 380 στα 440 ευρώ τον μήνα, ενώ η περαιτέρω επιδότηση για εύλογες δαπάνες διαβίωσης αυξάνεται σταδιακά στα 563 ευρώ τον μήνα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

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