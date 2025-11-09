Μετανάστευση: Η Βρετανία «δανείζεται» το μοντέλο της Δανίας

Η κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος θέλει να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική της πολιτική, με την αριστερή πτέρυγα να κάνει λόγο για ακροδεξιές πρακτικές.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, οικονομία, άνοδος της Ακροδεξιάς. Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης όλο και συχνότερα βάζουν μια ενιαία «λογική» σειρά στα παραπάνω, παρά την πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών ξεχωριστά. Παράλληλα, ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο εξελίσσονται όλα και ο αργός ρυθμός που, μέχρι τώρα, ακολουθεί η πολιτική σκηνή, έχει απομακρύνει την πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, μέσα σε μόλις δύο μήνες αφότου ανέλαβε καθήκοντα, η υπουργός Εσωτερικών από το βρετανικό Εργατικό Κόμμα, σκέφτεται να λάβει μέτρα για τη μετανάστευση με «συντηρητική» ματιά.

Πηγή: Deutsche Welle

Το μοντέλο της Δανίας, ένα από τα αυστηρότερα της ΕυρώπηςΣύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ήδη κορυφαίοι αξιωματούχοι του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών έχουν μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να δουν ποια μέτρα μπορούν να «δανειστούν»< από τη Δανία.Είναι γνωστό ότι τα μέτρα της Δανίας θεωρούνται από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη, με αρκετές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μόνιμης παραμονής στη χώρα αλλά και για την επανένωση οικογενειών. Για παράδειγμα, δεν λαμβάνουν όλοι προστασία ασύλου. Το άσυλο μπορεί να είναι ακόμα και προσωρινό, και αν θεωρηθεί από τη Δανία ότι η χώρα που κάποιος εγκατέλειψε είναι ξανά ασφαλής, τότε ο εκάστοτε πρόσφυγας επιστρέφει στη χώρα του.Παράλληλα, όσοι έχουν λάβει δικαίωμα παραμονής στη χώρα, για να προσκαλέσουν τους/τις συζύγους τους στα πλαίσια του συστήματος επανένωσης οικογενειών, θα πρέπει να μην έχουν κάνει αίτηση για επιδόματα τα πρώτα τρία χρόνια της παραμονής στη Δανία ενώ και οι δύο θα πρέπει να είναι άνω των 24 ετών. Επιπρόσθετα, και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να έχουν γνώση της γλώσσας, κάτι το οποίο θα αποδεικνύεται μετά από σχετικό τεστ.Ένα ακόμα αμφιλεγόμενο μέτρο της κυβέρνησης της Δανίας, το οποίο βρίσκεται κάτω από τα ραντάρ της βρετανικής, είναι οι λεγόμενες «παράλληλες κοινωνίες», όπου πρόσφυγες μεταφέρονται σε συγκροτήματα κατοικιών και, σύμφωνα με τη δανική κυβέρνηση, το 50% των ενοίκων δεν προέρχονται από χώρες της Δύσης και δε δικαιούνται καθόλου επανένωση οικογενειών.Η δυσκολία της εφαρμογής και οι βρετανικές αντιδράσειςΤο μόνο σίγουρο, από τις παραπάνω -μέχρι στιγμής- εικασίες, είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα τα μεταναστευτικά μέτρα θα αυστηροποιηθούν. Είναι κάτι που η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, είχε υποσχεθεί στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος τον Σεπτέμβριο.Βασική της ελπίδα είναι να μειώσει τα κίνητρα των μεταναστών που θέλουν να έρθουν στη χώρα, να προχωρά ευκολότερα σε απελάσεις εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν και, βέβαια, απώτερος σκοπός όλων είναι να δώσει «ανάσα» στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα (Labour Party).Η άνοδος της ακροδεξιάς στη χώρα είναι εμφανής και η στήριξη των πολιτών προς το λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK, συνεχίζει να αυξάνεται, δίνοντάς του την πρωτιά εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις.Όπως τόνισε και η Ίντα Όκεν του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Δανίας στο BBC, αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετώπιζε η χώρα και το 2015 - και η «αυστηρότερη πολιτική στη μετανάστευση μας έδωσε το δικαίωμα και τον χώρο να εφαρμόσουμε πολιτικές σε άλλους τομείς».Για «επικίνδυνο μονοπάτι» κάνει λόγο η αριστερή πτέρυγα των ΕργατικώνΠαρόλα αυτά, η Μαχμούντ δέχεται ήδη πυρά, κυρίως από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός της. Όπως τονίζουν, τα πιθανά αυτά μεταναστευτικά μέτρα είναι «σκληροπυρηνικά» και με τάση προς ακροδεξιές πρακτικές, που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα «επικίνδυνο μονοπάτι».Ενώ αρκετοί ακόμα είναι εκείνοι που βλέπουν αδυναμία σύγκρισης Ηνωμένου Βασιλείου--Δανίας. Η γεωγραφική θέση των δύο χωρών, η διαφορά στο πληθυσμιακό μέγεθος και η γλώσσα κάνουν τη Βρετανία εμφανώς πιο «ελκυστικό» προορισμό για παράτυπους μετανάστες.Μόλις την Πέμπτη και την Παρασκευή 1.269 άνθρωποι διέσχισαν το Κανάλι της Μάγχης με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

