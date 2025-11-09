Ερντογάν για F-35: Ελπίζω οι ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι κατά τις τελευταίες συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκαν «θετικά βήματα» στο ζήτημα των F-16 και των F-35, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί θα τηρηθούν.

«Όσον αφορά τα F-16 και F-35, στις τελευταίες συνομιλίες μου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγιναν θετικά βήματα. Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν, ώστε η Τουρκία να αποκτήσει ισχυρές δυνατότητες μέσω των F-35» είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το CNN Turk.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η διαδικασία για την προμήθεια των Eurofighter προχωρά ομαλά, μετά από θετικές επαφές με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ενώ αποκάλυψε πως έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις και με το Κατάρ και το Ομάν για την πιθανή αγορά μαχητικών από τα αποθέματά τους.

«Παράλληλα, έχουμε πραγματοποιήσει και επαφές με το Κατάρ και το Ομάν· ενδέχεται να προχωρήσουμε στην προμήθεια ορισμένων Eurofighter που διαθέτουν αυτές οι χώρες. Αν καταλήξουμε επιτυχώς στις συμφωνίες αυτές, θα πρόκειται για πολύ θετική εξέλιξη για τη χώρα μας» ανέφερε.

Όπως τόνισε, η Τουρκία, μέσα από τα βήματα που κάνει στην αμυντική βιομηχανία, αποκτά μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση των συμφωνιών για τα μαχητικά.

