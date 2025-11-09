Εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ στις οποίες φαίνεται να έχει κλειστά τα μάτια του κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο Οβάλ Γραφείο έγιναν viral, προκαλώντας αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια. Οι επικριτές του πρώην προέδρου δεν άργησαν να εκμεταλλευτούν το περιστατικό, θέτοντας ερωτήματα για την υγεία και την απόδοσή του.

Ο Τραμπ συμμετείχε την Πέμπτη σε ανακοινώσεις σχετικά με τη μείωση των τιμών σε φάρμακα για την απώλεια βάρους. Κάποια στιγμή η κάμερα τον κατέγραψε με τα μάτια του μισόκλειστα και να τα τρίβει επανειλημμένα.

Τα πλάνα έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες και προκάλεσαν αντιδράσεις.

Το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανέβασε φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Ο Sleepy Don ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ».

DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε στο CNN: «Ο Πρόεδρος δεν κοιμόταν, αντιθέτως, μίλησε καθ’ όλη τη διάρκεια και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Οι ανακοινώσεις σηματοδοτούν μια ιστορική μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς σε δύο φάρμακα που βοηθούν τους Αμερικανούς που παλεύουν με διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία και άλλες παθήσεις. Αυτές οι ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ... θα σώσουν αμέτρητες αμερικανικές ζωές, κι όμως τα αποτυχημένα, φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης θέλουν να προωθήσουν μια ανοησία αντί να τις καλύψουν».

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει εξαιρετική ενέργεια, δίνοντας συνεντεύξεις και πραγματοποιώντας μακροσκελείς ομιλίες. Την προηγούμενη ημέρα μάλιστα είχε ταξιδέψει στο Μαϊάμι για ομιλία άνω της μίας ώρας, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε περιοδεία σε τρεις ασιατικές χώρες, όπως μεταδίδει το CNN.

Ωστόσο, οι συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του παραμένουν έντονες. Ο 79χρονος πρόεδρος είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν τον Τραμπ για πρήξιμο στα πόδια του και τον διέγνωσαν με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για έλλειψη ζωντάνιας, αποκαλώντας τον «Νυσταγμένο Τζο» στις περσινές εκλογές και συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί το παρατσούκλι. Ο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία, εθεάθη επίσης κατά καιρούς να κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.

