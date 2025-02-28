Ζαχάροβα για Ζελένσκι: Ήταν θαύμα που δεν τον χτύπησαν ο Τραμπ και ο Βανς

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι το μεγαλύτερο ψέμα του ήταν πως η Ουκρανία έμεινε μόνη και χωρίς υποστήριξη το 2022.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η Ζαχάροβα δήλωσε: «Το πώς ο Τραμπ και ο Βανς συγκρατήθηκαν και δεν τον χτύπησαν είναι ένα θαύμα αυτοσυγκράτησης».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι υπέστη «σκληρή επίπληξη» στο Οβάλ Γραφείο, υποδηλώνοντας την ταπεινωτική τροπή που πήρε η συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.