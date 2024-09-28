«Κόκκινο» χτυπά η διεθνής ανησυχία για το ενδεχόμενο γενίκευσης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, μετά την «εξουδετέρωση» του ηγέτη της Χεζμπολάχ, στο ισραηλινό, «χειρουργικό» χτύπημα στην Βυρητό, που άνοιξε τις πύλες της κολάσεως, με ολονύχτια κλιμάκωση των εχθροπραξιών, μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Η διεθνής κοινότητα κρατά την ανάσα της, βλέποντας την περιοχή να κρέμεται στο χείλος της αβύσσου. Νεκρός είναι και ο Αναπληρωτής Διοικητής των "Φρουρών της Επανάστασης", με την Τεχεράνη να εκπέμπει "σήμα" κλιμάκωσης, στέλνοντας στρατεύματα σε Λίβανο και Συρία και τον Ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν να εξαπολύει απειλές κατά του Ισραήλ και να δηλώνει πως «το αίμα του Νασράλα δεν θα μείνει χωρίς εκδίκηση».

Ο αντικαταστάτης του Νασράλα

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, τα φώτα τώρα στρέφονται στον Hashem Safieddine που είναι ο no2 στην ηγεσία της οργάνωσης και επικρατέστερος διοικητής που θα πάρει τη θέση του Νασράλα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη βρίσκεται σε επαφή με τα στελέχη της Χεζμπολάχ και του πολιτικού και του στρατιωτικού τμήματος της οργάνωσης ενώ τις επόμενες ημέρες μετά την κηδεία του Νασράλα ενδεχομένως να ανακοινωθεί πως αυτός βρίσκεται στο τιμόνι της οργάνωσης.

Νέα σχέδια μάχης για τον Βορρά

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινοί λένε πως είναι έτοιμοι να εξαρθρώσουν όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, ενώ νωρίτερα ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ενέκρινε νέα σχέδια μάχης για τον Βορρά. Οι εξελίξεις οδηγούν σε νέες ακυρώσεις πτήσεων στο Ισραήλ – όπως και στον Λίβανο - αλλά και σε επέκταση των μέτρων ασφαλείας στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και τον κεντρικό τομέα της χώρας όπου απαγορεύονται συγκεντρώσεις αλλά και μετακινήσεις πολιτών.

Τι σηματοδοτεί η «εξουδετέρωση» Νασράλα

Οι αναλυτές να επιχειρούν να εξηγήσουν τι μπορεί να σηματοδοτεί για τις περαιτέρω εξελίξεις η «εξουδετέρωση» Νασράλα. Οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες, εντείνοντας την αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Μετά τα συντριπτικά πλήγματα της τελευταίας εβδομάδας με τις εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων στα χέρια μελών της οργάνωσης, οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν την χαριστική όπως λένε βολή στην ηγεσία της, σκοτώνοντας τον γενικό γραμματέα της.

«Η ευρύτερη περιοχή ακροβατεί στο χείλος, για να δει τι θα συμβεί μετά, η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε σταυροδρόμι, αυτό είναι σημείο καμπής, όπως κι αν το δεις, δεν είναι υπερβολή, το Ιράν θα εμπλακεί στενά τις επόμενες ώρες», αναφέρει ο ανταποκριτής Sky News στο Iσραήλ, Άλιστερ Μπάνκαλ.

Σε διάγραμμα που δημοσιεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται να έχουν βγει από τη μέση μαζί με τον Χασάν Νασράλα και όλα τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η Χεζμπολάχ, με αποδεκατισμένη ηγεσία αλλά και με εντυπωσιακό οπλοστάσιο, μπορεί να αποτελεί ακόμα απειλή για το Ισραήλ και τη σταθερότητα της περιοχής.

«Όταν πλήττεις την ηγεσία της οργάνωσης, όταν εξοντώνεις τον διοικητή που την ελέγχει όταν καταστρέφεις, όπως έκανε το Ισραήλ, όλους τους στρατηγικούς πυραύλους μεγάλης εμβέλειας και τις ρουκέτες, οι τρομοκράτες παραμένουν εκεί αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν, με τρόπο στρατιωτικά εντυπωσιακό όπως απειλούσαν για πολλά χρόνια, αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ.», δηλώνει ο πρώην αρχηγός στρατιωτικών πληροφοριών Ισραήλ, Αμος Γιαντλίν.

Αναλυτές με γνώση της Μέσης Ανατολής αμφιβάλουν εάν ο θάνατος Νασράλα θα σημάνει το τέλος της σύρραξης.

«Ιδού το πρόβλημα για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου: O Λίβανος δεν είναι Γάζα, η Χεζμπολάχ δεν είναι Χαμάς, η Χεζμπολάχ είναι 10 φορές, εάν όχι 100 φορές πιο ισχυρή από τη Χαμάς. Εάν και όταν το Ισραήλ εξαπολύσει τον (χερσαίο) πόλεμό του, θα έχεις (απέναντι) δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευμένους μαχητές να μεταβαίνουν στον Λίβανο από τη Συρία, από το Ιράκ και από το Ιράν.», εξηγεί ο καθηγητής πολιτική επιστήμης στο "LSE", Φαουάζ Γεργκες.

Ισραηλινοί πανηγυρίζουν

Σε μπαρ του τελ Αβίβ νεαροί θαμώνες αλλά και σε στρατιωτικό φυλάκιο μέλη του Ισραηλινού στρατού χορεύουν γιορτάζοντας την εξόντωση Νασράλα με ένα τραγούδι από τον τελευταίο πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ: «Άντε αντίο σου Νασράλα, σε φάγαμε δόξα τω Θεώ, θα σε γυρίσουμε στον Αλάχ μαζί με όλη τη Χεζμπολάχ».

Μούδιασμα στον αραβικό κόσμο

Στον αραβικό κόσμο επικρατεί μούδιασμα μετά το καίριο πλήγμα.

«Είναι μεγάλο πλήγμα, όχι μόνο για την αντίσταση του Λιβάνου, αλλά και για τον αραβικό λαό και τον ισλαμικό κόσμο. Είναι μείζων παραβίαση και μεγάλη προσβολή. Είναι εσχάτη προδοσία Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση όχι μόνο από τη λιβανική αντίσταση, αλλά και από την αραβική αντίσταση.», δηλώνει κάτοικος Καΐρου.

Οι ένοπλες πολιτοφυλακές και ισλαμικές δυνάμεις, όπου κι αν βρίσκονται αυτές, σε Λίβανο, Υεμένη, Ιράκ και Συρία, δεν εξαρτώνται από ένα πρόσωπο, ακόμα κι αν αυτός είναι επικεφαλής της αντίστασης, αναφέρει κάτοικος Βαγδάτης.

«Το ερώτημα που πρέπει να γίνει είναι: "Ποιός θα πάρει την ηγεσία της Χεζμπολάχ;" Ο κίνδυνος είναι ότι τελικά κάποιος πιό εξτρεμιστής θα ανέλθει στην εξουσία κι αυτός θα αποφασίσει εάν ουσιαστικά θα κρατήσει ανέπαφους τους πυραύλους ή εάν θα τους εξαπολύσει με τρόπο που θα διαπεράσουν την άμυνά του (Ισραήλ) και τότε μπορεί να δούμε πιο αυξημένο απολογισμό απωλειών στην ισραηλινή πλευρά. Είναι πράγματι σ΄αυτό το σημείο που όλος ο κόσμος κρατάει την ανάσα του.», λέει ο συντάκτης δικτύου "France 24", Τζέιμς Άντρε.

Πάντως ό,τι απέμεινε από την ηγεσία της Χεζμπολάχ δίνει υπόσχεση για πόλεμο κατά του Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα

«Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον ιερό πόλεμο ενάντια στον εχθρό, στηρίζοντας τη Γάζα και την Παλαιστίνη, υπερασπιζόμενοι τον Λίβανο και τον σταθερά έντιμο λαό του», αναφέρει παρουσιαστής του δικτύου «Al Manar».

Με το ισραηλινό επιτελείο να προειδοποιεί ότι δεν έχει εξαντλήσει τα βέλη που έχει στη φαρέτρα του, τη Χεζμπολάχ και τους συμμάχους της να υπόσχονται εκδίκηση, ο Λίβανος κινδυνεύει να μετατραπεί σε ερείπια και η ευρύτερη περιοχή σε εστία μόνιμης ανάφλεξης και αστάθειας.

Νέος γύρος εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο συνεχίζεται.

Ο ισραηλινός στρατός εξοντώνει και τον διοικητή της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στα νότια της χώρας, τον αναπληρωτή του αλλά και τον επικεφαλής του δικτύου της Χαμάς στη νότια Συρία

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη νότια Βηρυτό το Σάββατο, ονομάζοντάς τον Hassan Khalil Yassin.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εξαπολύει επίθεση με ρουκέτες.

Οι σειρήνες συναγερμού σημαίνουν σε πόλεις στο Ισραήλ.

Στη Βηρυτό όμως οι εικόνες θυμίζουν τη Λωρίδα της Γάζας, με κρατήρες πια στη θέση των ισοπεδωμένων πολυόροφων κτιρίων, και το χάος αλλά και την καταστροφή να απλώνονται, από τα χαλάσματα σε κάθε της γωνιά. Δύο κοριτσάκια ξεφεύγουν από τον θάνατο.

Η Μέση Ανατολή όμως δεν μοιάζει να γλιτώνει από τη μοίρα της, εκείνον της εφιαλτικής ανάφλεξης.

