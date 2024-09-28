Σειρήνες ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, έπειτα από την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύτηκε, πιθανότατα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ένας πύραυλος που κατευθυνόταν στο ισραηλινό έδαφος αλλά αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Το «σώμα» του βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρο Ιωαννίδη, συναγερμός σήμανε σε 140 περιοχές, μετά την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Israel’s Arrow air defense system intercepted a Houthi ballistic missile fired from Yemen. pic.twitter.com/3WdcZ3BUyq — Mike (@Doranimated) September 28, 2024

Σειρήνες ήχησαν και στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

Sirens sounded at Ben Gurion Airport after a ballistic missile approaching from Yemen was detected. pic.twitter.com/JEdKVf6IZr — Tehran Times (@TehranTimes79) September 28, 2024

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα πως η δολοφονία χθες, Παρασκευή, από το Ισραήλ του ηγέτη της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στα νότια προάστια της Βηρυτού, "θα ενισχύσει" την αποφασιστικότητά τους.

"Το μαρτύριο του (...) Χασάν Νασράλα θα ενισχύσει τη φλόγα της θυσίας, θα εντείνει τον ενθουσιασμό και θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας", ανέφεραν οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε μια ανακοίνωση λέγοντας πως ο θάνατός του θα καταλήξει "στη νίκη και την εξαφάνιση του ισραηλινού εχθρού".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.