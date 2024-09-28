Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι η Τεχεράνη θα ξεκινήσει την ανάπτυξη δυνάμεων στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες, μετά το χτύπημα του Ισραήλ που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Ο Αγιατολάχ Μοχάμαντ Χασάν Αχτάρι, αναπληρωτής του Ιράν για τις διεθνείς υποθέσεις, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα χορηγήσουν άδεια για ανάπτυξη δυνάμεων στον Λίβανο και στη συριακή πλευρά των Υψωμάτων του Γκολάν.

«Μπορούμε να στείλουμε δυνάμεις στον Λίβανο για να πολεμήσουν ενάντια στο Ισραήλ, όπως κάναμε το έτος 1981», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

