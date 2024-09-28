Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη νότια Βηρυτό το Σάββατο, ονομάζοντάς τον Hassan Khalil Yassin.

«Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (Σάββατο), με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού, οι εξουδετέρωσαν τον Hassan Khalil Yassin, έναν ανώτερο τρομοκράτη στη συστοιχία πληροφοριών της Χεζμπολάχ, σε ένα χτύπημα στην περιοχή Νταχιέ της Βηρυτού. Ο Yassin στάθηκε επικεφαλής τμήματος υπεύθυνου για τον εντοπισμό πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, στα βόρεια σύνορα και βαθιά εντός του ισραηλινού εδάφους. Ως μέρος του ρόλου του, ο Yassin συνεργάστηκε εντατικά με όλες τις επιθετικές μονάδες της Χεζμπολάχ, συμμετείχε προσωπικά στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών και σχεδίασε πρόσθετες επιθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης ήταν ο Νάμπιλ Καούκ, μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ που πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «το Ισραήλ ηττήθηκε».

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Καούκ που χτύπησαν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ έπληξε μια αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου ανέφερε σήμερα ότι ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο μια αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, που συνορεύει με το προπύργιο της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν απευθείας από το Γαλλικό Πρακτορείο φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται από μια ζώνη κοντά στους διαδρόμους του αεροδρομίου.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε μια βιομηχανική ζώνη σε απόσταση 500 μέτρων από τα κτίρια του αεροδρομίου της Βηρυτού, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, σημειώνοντας ότι αυτό είναι το πιο «κοντινό» πλήγμα που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.

Η πηγή είπε ότι η περιοχή είναι γεμάτη με συνεργεία αυτοκινήτων.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας Middle East Airlines, Μοχάμαντ αλ Χουτ, είπε ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Το αεροδρόμιο «δεν είναι στόχος, δεν υπάρχουν όπλα εκεί», πρόσθεσε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

