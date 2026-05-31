Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι η Ρωσία απαγάγει παιδιά από την Ουκρανία και τα εκπαιδεύει για να πολεμήσουν εναντίον συμπατριωτών τους.

Πρόκειται για μια κατηγορία που μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι διατυπώνει δημοσίως αυτή την κατηγορία, η οποία υπερβαίνει τα τεκμηριωμένα στοιχεία ότι η Ρωσία διαθέτει ένα κρατικό πρόγραμμα μεταφοράς παιδιών από την Ουκρανία σε στρατόπεδα για επανεκπαίδευση ή «ρωσοποίηση».

Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε λεπτομερώς ποια στοιχεία διαθέτει η κυβέρνησή του.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2023 λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως πρόγραμμα «παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών)». Το Κρεμλίνο το χαρακτήρισε ως ανθρωπιστική προσπάθεια φροντίδας των ορφανών του πολέμου και έχει μεταδώσει εικόνες του Πούτιν και της επικεφαλής του προγράμματος Μαρίας Λβόβα-Μπελόβα, η οποία έχει κατηγορηθεί από το ΔΠΔ, να αγκαλιάζουν μερικά από τα παιδιά.

Σε μια συνέντευξη με τη Μάργκαρετ Μπρέναν που μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό τα παιδιά ουσιαστικά ως μαχητές και προσφέρεται να ανταλλάξει τα παιδιά με στρατιώτες που έχουν αιχμαλωτιστεί στο πεδίο της μάχης.

«Είναι σημαντικό να πάρουμε πίσω τους πολεμιστές μας, τους αιχμαλώτους πολέμου, αλλά δεν μπορούμε να τους ανταλλάξουμε με τα παιδιά», είπε.

«Μπορείς να φανταστείς πώς θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε τα παιδιά μας;», τόνισε. «Δεν μπορούμε. Πρώτον, είναι παράνομο. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε αμάχους», πρόσθεσε.

Η Μπρέναν ρώτησε τον Ζελένσκι αν η προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε ορισμένες πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου τροφοδοτεί κατά λάθος αυτό το πρόγραμμα απαγωγών.

«Η άρση των κυρώσεων αποτελεί βοήθεια για τους στρατιώτες της Ρωσίας», είπε.

Ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει συζητήσει με Αμερικανούς βουλευτές την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία ως αντίποινα για το φερόμενο σχέδιο απαγωγής παιδιών.

«Ελπίζω ότι το Κογκρέσο θα βρει ξανά τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις στους Ρώσους, για χάρη των παιδιών», σημείωσε. «Μιλήσαμε με βουλευτές, μιλήσαμε πολλές φορές για αυτό. Ελπίζω ότι θα κάνουν αυτό το βήμα».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης στο CBS ότι η Ουκρανία έχει καταγράψει την απαγωγή τουλάχιστον 20.000 παιδιών και ζητά βοήθεια για τον εντοπισμό αυτών που υποψιάζεται ότι είναι ακόμη περισσότερα.

Πηγή: skai.gr

