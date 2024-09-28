Πενθήμερο πένθος στο Ιράν κήρυξε ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για τον θάνατο του ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για τον μάρτυρα, τον μεγάλο Νασράλα και τους συντρόφους του (που έπεσαν) μάρτυρες και ανακοινώνω πενθήμερο εθνικό πένθος στο Ιράν» ανέφερε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

Ο ίδιος είπε ότι «το αίμα του μάρτυρα δεν θα μείνει χωρίς εκδίκηση» και ότι άλλοι θα ακολουθήσουν τη δική του πορεία. Ο Νασράλα «δεν ήταν ένα άτομο, ήταν ένα μονοπάτι και μια σχολή σκέψης και αυτό το μονοπάτι θα συνεχιστεί», ανέφερε στην ανακοίνωσή του που διαβάστηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

