Ένας χρόνος έχει συμπληρωθεί από την επίθεση της Χαμάς στο Ιρσαήλ και κάθε μέρα που περνάει η νίκη του διαφαίνεται όλο και πιο έντονη, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι ηγέτες του. Όπως λένε, νικώντας του δύο πιο βασικούς συμμάχους του Ιράν στην περιοχή τη Χαμάς και τη Χαζμπολάχ θα καταφέρουν να πετύχουν το απίστευτο, να σχεδιάσουν εκ νέου τον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής.

Φυσικά, το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, μόνο ο χρόνος θα το δείξει. Όμως, ενώ είναι πρόωρο για το Ισραήλ να γιορτάσει τα εξαιρετικά στρατιωτικά του επιτεύγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ έχουν μείνει αρκετά πίσω στην κούρσα, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Politico. Και αυτό χάρη στους λάθος υπολογισμούς που έγιναν τόσο από τον νεκρό πια ηγέτη της Χεζμπολάχ εδώ και τρεις δεκαετίες, Χασάν Νασράλα, όσο και από τους μουλάδες της Τεχεράνη.

Στην περίπτωση του Νασράλα, τα λάθη του στοίχισαν τη ζωή - όπως και η απόφασή του να παραμείνει στον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι ο φίλος και υποστηρικτής του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν τον είχε παροτρύνει να φύγει.

«Ήδη, η Χεζμπολάχ έχει συρρικνωθεί σημαντικά», δήλωσε ο Πολ Σάλεμ, πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής. «Ο χαρισματικός ηγέτης της Χεζμπολάχ έφυγε. Το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας έχει πεθάνει. Οι επικοινωνίες τους γίνονται συνεχώς στόχος. Έχουν χάσει την αποτρεπτική τους δύναμη ενάντια στο Ισραήλ και δεν έχουν καμία άμυνα ενάντια στις εναέριες επιθέσεις του Ισραήλ. Ο λόγος ύπαρξης της Χεζμπολάχ - η υπεράσπιση των χωριών του νότου - έχει επίσης συρρικνωθεί», είπε στο Politico.

Η Χεζμπολάχ προοριζόταν να είναι ο προστάτης του Λιβάνου από το Ισραήλ. Όσο ο Νασράλα ήταν ο αρχηγός της, η Χεζμπολάχ έγινε ο βασικός λόγος για τον οποίο το Ισραήλ τερμάτισε τη 18χρονη κατοχή του νότιου Λιβάνου το 2000, εξαντλημένο από τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Η δημοτικότητά του μεταξύ των Σιιτών του Λιβάνου πηγάζει από αυτή την αποχώρηση του Ισραήλ, η οποία ενίσχυσε τη θέση και τη δύναμη της Χεζμπολάχ στη χώρα συνολικά.

Αλλά αυτή τη φορά, ο Νασράλα υπερέβη. Οι ανελέητες διασυνοριακές επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ ανάγκασαν το Ισραήλ να απαντήσει και τώρα, η αδυναμία του Ιράν έχει αποκαλυφθεί. Μετά από δύο μπαράζ πυραύλων — έναν τον Απρίλιο και έναν την περασμένη εβδομάδα — το Ιράν δεν μπόρεσε να διεισδύσει στην αεράμυνα του Ισραήλ με μεγάλο αποτέλεσμα. Η κατάσταση άφησε τον 85χρονο Χαμενεΐ του Ιράν να ακούγεται σαν ένας βροντερός βασιλιάς Ληρ ο οποίος εξαπολύει απειλές χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ένας βασικός λάθος υπολογισμός που έκαναν ο Νασράλα και οι μουλάδες της Τεχεράνης ήταν ότι πίστεψαν πως οι άγριες επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου άλλαξαν το Ισραήλ. Συγκλονισμένοι μέχρι τον πυρήνα τους, πολλοί Ισραηλινοί φοβούνταν ότι το μοναδικό εβραϊκό κράτος στον κόσμο αντιμετώπιζε μια υπαρξιακή κρίση, και ως εκ τούτου, οποιοιδήποτε κίνδυνοι - όσο επικίνδυνο κι αν ήταν - έπρεπε να αντιμετωπιστούν για να διασφαλιστεί η επιβίωση του Ισραήλ. Εξ ου και ο πόλεμος στη Γάζα, καθώς και η απόφαση να τα βάλει με τη Χεζμπολάχ - πρώτα με αεροπορικές επιδρομές και τώρα με χερσαίες επιχειρήσεις.

«Ο Νασράλα διάβασε λάθος το Ισραήλ. Αυτό είναι μια επανάληψη του λάθους που έκανε το 2006», δήλωσε ο Michael Milshtein, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Παλαιστινιακών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Αμυντικών Πληροφοριών του Ισραήλ.

Η σύγκρουση του 2006 πυροδοτήθηκε από ενέδρα της Χεζμπολάχ στο ισραηλινό έδαφος, η οποία άφησε τρεις στρατιώτες νεκρούς και δύο απήχθησαν. Μετά την ολοκλήρωση του πολέμου των 34 ημερών, ο Νασράλα παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε διαβάσει λάθος το Ισραήλ, λέγοντας ότι δε θα είχε διατάξει τη σύλληψη των Ισραηλινών στρατιωτών αν ήξερε ότι θα πυροδοτούσε έναν πλήρη πόλεμο. «Αν ήξερα στις 11 Ιουλίου… ότι η επιχείρηση θα οδηγούσε σε έναν τέτοιο πόλεμο, θα το έκανα; Λέω όχι, απολύτως όχι».

Και αυτή τη φορά όμως παρεξήγησε το Ισραήλ καθώς οι επιθέσεις της Χαμάς έκαναν τους Ισραηλινούς ακόμη λιγότερο ανεκτικούς στην απειλή της Χεζμπολάχ.

Ένας ακόμη λάθος υπολογισμός που έκαναν ο Νασράλα και το Ιράν ήταν ότι υποτίμησαν τη στρατιωτική υπεροχή και τις δυνατότητες πληροφοριών του Ισραήλ. Δεν κατάλαβαν πόσο επιμελώς το Ισραήλ είχε διεισδύσει στις τάξεις της Χεζμπολάχ, επιτρέποντας στο Ισραήλ να παγιδεύει τα συστήματα επικοινωνίας του, να παρακολουθεί κορυφαίους ηγέτες και διοικητές του - συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης του τόπου που βρισκόταν ο Νασράλα, το οποίο ήταν αυστηρά φυλασσόμενο μυστικό εδώ και χρόνια - και να τους δολοφονήσει.

Έτσι, ενώ η Χεζμπολάχ κατασκεύαζε και βελτίωνε το δίκτυο των σηράγγων της στο νότιο Λίβανο, η Μοσάντ έσκαβε βαθύτερα στο Σιιτικό κίνημα. Και από αυτή την άποψη, η εκστρατεία της Χεζμπολάχ για την υποστήριξη του Προέδρου της Συρίας Μπασάρ Άσαντ αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη – αφήνοντας τη στρατιωτική δομή, τους σχηματισμούς και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου πολύ πιο ανοιχτά στην επιτήρηση.

«Πολλές από τις ευφυείς πληροφορίες που χρησιμοποιούνται τώρα προέρχονται από ανθρώπινους παράγοντες και όχι μόνο από τεχνολογικά μέσα», είπε ο Milshtein. «Η Χεζμπολάχ έχει διεισδύσει».

Η απόφαση του Ιράν να εξαπολύσει άμεσες επιθέσεις στο Ισραήλ, περνώντας αυτό που για δεκαετίες ήταν μια αδιανόητη κόκκινη γραμμή, έχει επιδεινώσει μόνο το λάθος της παρανόησης του Ισραήλ και της υποτίμησης των δυνατοτήτων του. Για τον Νετανιάχου, αυτό ήταν ένα θεϊκό δώρο.

Ο Νετανιάχου, που χλευαζόταν εδώ και καιρό καθώς το μακρύ χέρι των μουλάδων του Ιράν απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και κατηγορήθηκε ευρέως ότι υπερέβαλλε στους κινδύνους μιας άμεσης επίθεσης από την Τεχεράνη, μπόρεσε να μετατρέψει τα χτυπήματα προς πολιτικό του όφελός του, ισχυριζόμενος ότι η μάσκα είχε πέσει. Ο πραγματικός εχθρός ήταν καθαρός πια και όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στην Τεχεράνη.

Έκτοτε, πέρασε κάπως πιο εύκολα και με τους Αμερικανούς - παρά την απογοήτευση της κυβέρνησης Μπάιντεν όπου το Ισραήλ αγνοούσε επιδεικτικά τους φόβους της για το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου, τελικά έδωσε το «πράσινο φως» για την εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Αλλά ό,τι κι αν συμβεί, ο Πολ Σάλεμ πιστεύει ότι η Χεζμπολάχ θα αντέξει. Έχει ένα τεράστιο απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που δεν έχει χρησιμοποιήσει, και κανείς δεν πρέπει να απορρίψει την ικανότητα των μαχητών της Χεζμπολάχ - που έχουν σκληρυνθεί από χρόνια μάχης στη Συρία - να συντηρούν τον ανταρτοπόλεμο.

«Θα επιβιώσουν, και επιβιώνουν. Μπορούν ακόμα να πολεμήσουν στο έδαφος, και έχουν ρουκέτες που μπορούν να εκτοξεύσουν στο Ισραήλ και ούτω καθεξής με κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά οποιαδήποτε πραγματική ανάκαμψη θα πάρει πολλά, πολλά χρόνια», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.