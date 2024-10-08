Το θάνατο του επικεφαλής του αρχηγείου υλικοτεχνικής υποστήριξης της Χεζμπολάχ, Σουχάιλ Χουσεΐν Χουσεϊνί, ανακοίνωσαν οι IDF.

Όπως ανακοίνωσε, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε ένα ακριβές χτύπημα με βάση τις πληροφορίες στην περιοχή της Βηρυτού, εξαλείφοντας τον Σουχάιλ Χουσεΐν Χουσεϊνί ο οποίος έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις μεταφορές όπλων μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολάχ και ήταν υπεύθυνος για τη διανομή προηγμένου οπλισμού μεταξύ των μονάδων της Χεζμπολάχ, επιβλέποντας τόσο τη μεταφορά όσο και την κατανομή αυτών των όπλων.

Επιπλέον, ήταν μέλος του συμβουλίου Τζιχάντ, του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου ηγεσίας της Χεζμπολάχ.

«Ο Χουσεϊνί έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις μεταφορές όπλων μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολάχ και ήταν υπεύθυνος για τη διανομή των προηγμένων όπλων μεταξύ των μονάδων της Χεζμπολάχ, επιβλέποντας τόσο τη μεταφορά τους όσο και την κατανομή αυτών», λένε οι IDF.

Επίσης, ήταν «υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό και την υλικοτεχνική διαχείριση των πιο ευαίσθητων σχεδίων της Χεζμπολάχ, όπως ο συντονισμός τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από τον Λίβανο και τη Συρία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.