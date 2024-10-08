Μεταναστευτικό: Επιτάχυνση των επιστροφών αναμένεται να ζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν την «επιτάχυνση των επιστροφών» των παράνομων μεταναστών από την ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου.

Το μεταναστευτικό ζήτημα θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων που έχει λάβει το ΑΜΠΕ, αρχικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επισημάνει ότι «η μετανάστευση είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση».

Στη συνέχεια, αναμένεται να ζητήσει «την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και τις χώρες διέλευσης, μέσω αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου, με σκοπό την πρόληψη παράτυπων αναχωρήσεων και απωλειών ζωών».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν «αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα για την αύξηση και την επιτάχυνση των επιστροφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και παράλληλα να καλέσουν την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν «ταχέως» μια νέα κοινή προσέγγιση για τις επιστροφές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να υπενθυμίσει την αποφασιστικότητά του «να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ένωσης με διάφορα διαθέσιμα μέσα» και να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του «για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς». Αναμένεται ακόμη να επισημανθεί ότι «θα πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τονίζοντας ότι «οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί είναι το κλειδί για την τακτική και συντεταγμένη μετανάστευση».

Πηγή: skai.gr

