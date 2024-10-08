Όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), σε μια κοινή επιχείρηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ένα αεροσκάφος της ισραηλινής αεροπορίας χτύπησε ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου, το οποίο προηγουμένως ήταν ενσωματωμένο μέσα σε σχολείο στην περιοχή του Daraj Tuffah. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κέντρο χρησιμοποιούταν από τρομοκράτες για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν επιθέσεις κατά των στρατευμάτων του Ισραήλ, καθώς και αμάχων.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πολλοί τρομοκράτες σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Muhammad Rafa'i, από την Ταξιαρχία της Χαμάς στη Γάζα. Ο Ραφάι είχε συμμετάσχει στη θανατηφόρα σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στις περιοχές Κφαρ Άζα και Ναχάλ Οζ και συμμετείχε σε τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον στρατευμάτων του Ισραήλ και αμάχων.

Σε μια άλλη κοινή επιχείρηση του IDF και του ISA στη Ράφα, την 1η Οκτωβρίου 2024, ένα αεροσκάφος της IAF στόχευσε και σκότωσε δύο επιπλέον τρομοκράτες της Χαμάς, τον Muhammad Zinon και τον Basel Ahras, που επίσης συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

