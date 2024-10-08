Σε ανάρτηση στο Telegram, οι IDF ανακοίνωσαν ότι η πρώτη μεραρχία εφέδρων εστάλη στον νοτιοδυτικό Λίβανο για να πραγματοποιήσει «περιορισμένες, τοπικές και στοχευμένες επιχειρήσεις».

Ανέφερε ότι η 146η Μεραρχία θα επιχειρήσει μαζί με μια άλλη ταξιαρχία και πρόσθετες δυνάμεις για να «αποκαλύψουν και να εξαρθρώσουν τις τρομοκρατικές υποδομές».

«Χθες, η 146η Μεραρχία ξεκίνησε περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών στόχων και υποδομών της Χεζμπολάχ στο νοτιοδυτικό Λίβανο» πρόσθεσε.

«Η 146η Μεραρχία είναι η πρώτη μεραρχία εφέδρων που επιχειρεί στο νότιο Λίβανο ως μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στο βόρειο μέτωπο».

Ανέφερε ότι η μονάδα είχε περάσει τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιώντας «αμυντικές επιχειρήσεις» στα βορειοδυτικά σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Υπηρέτησε επίσης ως «αμυντική περιφερειακή ταξιαρχία», με τις δυνάμεις της να αναπτύσσονται επίσης στη Γάζα, την Ιουδαία και τη Σαμάρεια, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

