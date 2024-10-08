Ο Κριστιάν Μπρούκνερ (Christian Brueckner) - ο οποίος έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν το 2007 από θέρετρο της Πορτογαλίας - αθωώθηκε σήμερα από το γερμανικό δικαστήριο της πόλης Brunswick για άλλες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, άσχετες με την υπόθεση.

Ο 47χρονος Μπρούκνερ δικαζόταν για τρεις κατηγορίες για βιασμό και δύο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, μεταξύ 2000 και 2017. Το δικαστήριο σήμερα τον απάλλαξε από αυτές.

Οι εισαγγελείς εισηγήθηκαν να επιβληθεί 15ετής ποινή κάθειρξης στον Γερμανό κατηγορούμενο, ενώ ο δικηγόρος του είχε ζητήσει την αθώωσή του με το αιτιολογικό ότι παραπέμφθηκε σε δίκη μόνο και μόνο επειδή είναι ύποπτος για την υπόθεση της Μάντι.

Μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου, η εισαγγελία ανακοίνωση ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, καταδικασμένος παιδεραστής και διακινητής ναρκωτικών, εκτίει ποινή φυλάκισης στη Γερμανία για τον βιασμό μιας γυναίκας στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Στην ίδια περιοχή εξαφανίστηκε το 2007 η μικρή Μαντλίν, από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο θέρετρο Πράια Ντα Λουζ, όπου περνούσε τις διακοπές της μαζί με τους γονείς της.

Ο Μπρούκνερ κατονομάστηκε επισήμως ως ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση Μακάν τον Απρίλιο του 2022 και σε βάρος του διενεργείται έρευνα για την απαγωγή και τον φόνο του μικρού κοριτσιού.

Η γερμανική αστυνομία ανέφερε το 2020 ότι η Μαντλίν θεωρείται νεκρή.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Η εξαφάνιση του κοριτσιού προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία και στην Πορτογαλία καθώς το ζεύγος Μακάν έδωσε δημοσιότητα στην υπόθεση ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό του κοριτσιού. Αστέρες του ποδοσφαίρου, ανάμεσά τους ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συγκαταλέγονται σε εκείνους που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η τύχη ωστόσο του κοριτσιού παραμένει άγνωστη και δεν έχει βρεθεί πτώμα.

Πηγή: skai.gr

