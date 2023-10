«Σας περιμένει η κόλαση!» Βίντεο - απειλή της Ισλαμικής Τζιχάντ δείχνει τα τούνελ της Γάζας

Με το «κοντέρ» για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση του IDF να δείχνει ότι «μηδενίζεται», η Ισλαμική Τζιχάντ ανήρτησε το Σάββατο βίντεο – απειλή, που δείχνει μια εικόνα από τα δαιδαλώδη τούνελ της Γάζας, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν στρατιωτικό πρόβλημα για τους Ισραηλινούς.



«Σας περιμένει η κόλαση!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ.



Τα μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ είναι οπλισμένα με τυφέκια AK-103-2, γιουγκοσλαβικά τυφέκια M70B1 με σιγαστήρα, αντιαρματικούς εκτοξευτές RPG-7 με ρουκέτες PG-7V/M, τυφέκια κινεζικού τύπου 56-1, PKM/Type 80 πολυβόλα, τυφέκια AKM και εκρηκτικά/χειροβομβίδες.

#Palestine / #Israel 🇵🇸🇮🇱: Saraya al-Quds (Islamic Jihad, #PIJ) released a video titled "Hell awaits you!" from the tunnels of #Gaza.



Fighters are armed with AK-103-2 rifles (from #Libya), Yugoslavian M70B1 rifle with a rare silencer/suppressor, RPG-7 Launchers with PG-7V/M… pic.twitter.com/GxnbRo8kvc